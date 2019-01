Valido exige a Fomento una reunión urgente en 10 días sobre Las Chumberas

La consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, rechazado la "guerra política" abierta por el PSOE en torno a la reposición de las viviendas de la urbanización de Las Chumberas y exige al Ministerio de Fomento una comisión de seguimiento en un plazo máximo de diez días.

"El día 31 no puede ser la reunión [como han deslizado algunos técnicos del Ministerio], es una fecha larguísima, queremos que el día 21 o 22 se produzca", señaló en una entrevista concedida a Cadena Ser.

La consejera apunta que hay que desatascar una situación "muy grave", pues los vecinos se pueden ver en una situación de "desamparo" si no se prorroga el convenio, ya que las obras están adjudicadas y los vecinos desalojados. Valido admite que el Ministerio de Fomento tiene dudas jurídicas, pero cree que si el objetivo final es ayudar a los vecinos, "hay que convencer a Madrid de que debe dar amparo jurídico". "No ayuda en nada las distorsiones que se puedan producir aquí, las guerras políticas no caben, lo que está en juego es muy serio", explica.

La consejera insiste en que "lo que se pide es tiempo, no dinero" y sostiene que el Estado no puede desmarcarse de un acuerdo que es complejo, por lo apela a "buscar una salida jurídica y a no hacer de esto una batalla que va a perjudicar a los vecinos".

Según Valido, "si el Estado se sale y deja sin apoyo jurídico la situación, las administraciones canarias no vamos a salir, no nos cabe otra salida y no vamos a actuar como el Estado porque, ¿en qué situación quedarían los vecinos?".