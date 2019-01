La comisión para la reposición de Las Chumberas se celebrará este mes

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, anunció ayer, durante la celebración del pleno ordinario, que a finales de este mes se celebrará una reunión de la comisión de seguimiento para la reposición de las viviendas de Las Chumberas, después de que el pasado viernes remitiera un escrito al Ministerio de Fomento para solicitar este encuentro, con el fin de llegar a una solución para resolver el problema del convenio, que se venció el pasado 31 de enero.

El objetivo de este encuentro, en el que participarán las cuatro administraciones involucradas: Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de La Laguna, es analizar la situación de la primera fase de reposición y reurbanización de esta zona, que comprende la democión de 160 viviendas y la posterior construcción de 188 nuevas, con sus locales comerciales. José Alberto Díaz expresó su deseo de que en este encuentro se pueda resolver el problema con los convenios y continuar con las expropiaciones.

El problema de Las Chumberas fue el punto más debatido durante el pleno de ayer, a pesar de que no se encontraba en el orden del día, sino que se debatió en la sesión como una de las mociones de urgencia que presentó la oposición. Sobre este asunto, los miembros de la oposición, principalmente los portavoces de Uni@s se puede, Rubens Ascanio; PSOE, Mónica Martín; y Por Tenerife-Nueva Canarias, Santiago Pérez; además del concejal no adscrito Javier Abreu, lamentaron que desde el equipo de Gobierno no se les haya informado de cómo va este proceso. En este sentido, el regidor aclaró que la oposición, tampoco ha intentado plantear ninguna solución, sino tan solo solicitar las cuentas y presentar una moción para reprobarlo. Así mismo, al contrario de lo que asegura la oposición, Díaz afirmó que no se ha negado nunca a dar los datos. De hecho, "en la junta de portavoces di todos los datos, incluso los gastos ocasionados que teníamos hasta el momento".

Reunión

En cuanto a la reunión en Madrid, el alcalde destacó que "creo que será positiva para la búsqueda de una solución que permita continuar con el expediente". En este aspecto, Díaz insistió en que es falso que haya llegado alguna notificación por parte del Estado para la devolución del dinero, sino que el problema radica en que, al estar vencido el convenio, se debe firmar uno nuevo para poder utilizar el dinero, por lo que no se trata de un problema de no contar con financiación necesaria.

Aún así, la voluntad del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna es establecer un mecanismo jurídico (el conocido convenio puente) que permita garantizar la continuidad del expediente de expropiación. José Alberto Díaz anunció que el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, también ha dado su visto bueno para unirse a este convenio.

Además, insistió en que hay "garantías económicas", ya que se trata de una obra a 34 meses que está adjudicada, por lo que hay recursos económicos para llevarla a cabo. Y recalcó que se ha dado prioridad a terminar los expedientes de expropiación, que lleva a cabo la Gerencia de Urbanismo, ya que los servicios municipales indican que para adquirir la propiedad hace falta la garantía de que está la reserva de crédito.

Solicitud

En la carta enviada por el alcalde a Fomento, también solicitó conocer el estado en el que se encuentran los convenios rubricados en 2011, 2015 y 2016 para la reposición y reurbanización de dichas viviendas; además de la necesidad de tomar las medidas necesarias hasta que tenga lugar la firma de un nuevo convenio entre el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Consistorio para que se pueda iniciar la obra de la primera fase de la reposición y reurbanización de Las Chumberas.