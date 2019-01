El municipio acoge el único centro de las Islas especializado en síndrome de Down

El lagunero barrio de El Coromoto acogerá el primer centro de atención a personas con síndrome de Down que existe en Canarias. Representantes de la Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21, el Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias acudieron en la mañana de ayer al acto de colocación de la primera piedra de este futuro espacio, que se espera que pueda entrar en funcionamiento en unos dos años.

La Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21, Down Tenerife atiende en la actualidad a 60 personas con este trastorno genético y lleva más de 25 años desarrollando una importante labor dirigida a favorecer la autonomía personal de las personas con síndrome de Down. Ahora, el centro que impulsan en La Laguna ofrecerá una atención integral para los usuarios de su asociación, ofreciendo una atención desde el nacimiento del bebé, con servicios de atención temprana, logopedia, fisioterapia y atención educativa, hasta módulos dirigidos al envejecimiento activo de personas con síndrome de Down. La obra tiene un coste de 1.400.000 euros y un plazo de ejecución de 15 meses.

En concreto, se trata de dos edificios con dos plantas y semisótano, de unos 1.700 metros cuadrados cada uno de ellos. El primero de los bloques acogerá las dependencias de la asociación, con una sala de fisioterapia, un gimnasio, las aulas para impartir talleres y el apoyo escolar y la imprenta, entre otros aspectos. Hasta el momento, la asociación ofrece todos estos servicios en su sede ubicada en el antiguo IES José de Anchieta pero la llegada de numerosas organizaciones a este espacio y las diversas actividades que ellos mismos organizan hace necesario trasladar su sede. El segundo edificio acogerá la residencia, que permitirá ampliar los recursos que se ofrecen en el actualidad en la calle Delgado Barreto, que alberga a seis jóvenes que viven en este espacio de lunes a viernes.

El presidente de la Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21, Lorenzo Moreno, indicó ayer que "para nosotros es un gran día porque ha sido un deseo largamente esperado" y recordó que fue la exalcaldesa de La Laguna Ana Oramas quien donó el solar a la organización para la construcción de este centro. "En aquel momento no pudimos iniciar las obras por la crisis económica y el solar revertió de nuevo en el Ayuntamiento, pero gracias al actual alcalde y a toda su Corporación, hemos podido volver a disponer de él", relató Moreno, quien añadió que ha sido el Cabildo tinerfeño el que ha facilitado los fondos para poner en marcha los trabajos de construcción.

Este proyecto de edificación recibirá financiación con cargo al II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias impulsado por el Gobierno de Canarias, en coordinación con los cabildos insulares, por importe de 161,1 millones de euros. En el caso de Tenerife, se destinarán un total de 50 millones de euros para actuaciones que permitirán ampliar los recursos sociosanitarios con 1.500 nuevas plazas en la Isla.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, destacó que "es responsabilidad de la ciudadanía y del Gobierno garantizar el acceso en igualdad de condiciones, el derecho a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad, como ciudadanos de pleno derecho que somos todos. Con este objetivo, el Gobierno ha impulsado el Plan de Acción para la Atención a las Personas con Discapacidad en Canarias, como instrumento para el desarrollo y ordenamiento de las políticas, para la racionalización y asignación de recursos y para la coordinación de las iniciativas y esfuerzos de los organismos y entidades implicadas". "Nuestro objetivo es ofrecer intervención integral dirigida a las personas con discapacidad, con la finalidad de que consigan mayor autonomía en todos los ámbitos de su vida", subrayó.

Por su parte, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, destacó la importante labor realizada por la asociación y explicó que, además de la financiación que ya se le ha concedido a esta obra por parte de la Corporación insular, "tenemos prevista la venta de los casinos que va a generar un caudal adicional que va a permitir financiar los proyectos sociosanitarios de la Isla y, a partir de ahí, financiaremos también la finalización de esta residencia".

Por último, el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, recordó que, además de la cesión del terreno en el que se levantará ahora este centro, la Corporación municipal llevará a cabo una bonificación en la licencia de obra. "También estamos estudiando la posibilidad de destinar alguna partida en los presupuestos de este año para poder apoyar la finalización del proyecto".

Con el fin de favorecer la participación de las personas con síndrome de Down como ciudadanos de pleno derecho, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias también otorgó una subvención de 13.000 euros, en 2017, y otra de ayuda 30.000 euros, en 2018, para el desarrollo de programas de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional impulsados por la Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21.