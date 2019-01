Reunión entre Díaz, Clavijo y Alonso por el problema de Las Chumberas

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, mantendrá hoy un encuentro con los presidentes del Gobierno de Canarias y el Cabildo, Fernando Clavijo y Carlos Alonso, respectivamente, para analizar la situación actual de las viviendas de Las Chumberas, afectadas por aluminosis. Aunque ayer fue el primer día hábil del año y era previsible que la Corporación local lagunera obtuviese alguna comunicación del Ministerio de Fomento sobre la posibilidad planteada de elaborar un nuevo convenio para que La Laguna no perdiese los 12,6 millones de euros que ha recibido para la primera fase de las obras, el alcalde informó durante la mañana que no había obtenido ninguna comunicación.

Estos 12,6 millones aportados por el Estado se destinarán a la demolición de 10 bloques (160 viviendas y 12 locales comerciales) y la construcción de tres nuevos edificios de 64, 54 y 79 viviendas, con sus locales comerciales y plazas de garaje, además de la urbanización del entorno. Además, el Gobierno de Canarias tiene que aportar 8,8 millones; el Cabildo, 2,5 millones; y el Ayuntamiento, 1,2 millones de euros hasta llegar a los 25 millones de coste total necesarios para esta primera fase.

Díaz señaló que exige la firma de este nuevo convenio, en el que se incluya toda la financiación y que cuente con las fechas necesarias para llevar a cabo los trabajos, ya que el anterior convenio venció el 31 de diciembre, por lo que es necesario la firma del nuevo acuerdo para no tener que devolver el dinero al Ministerio. "No cabe el elemento de la ultraactividad, es decir de la prórroga, por lo que sigo defendiendo que tienen que firmar el convenio que se ha mandado. Lo importante es colmatar el proceso de adquisición de la propiedad para que puedan entrar las máquinas a trabajar, eso es lo más importante", aseguró el regidor lagunero.

Cabe recordar que la pasada semana ya se informó de que el Ministerio de Fomento no iba a solicitar de manera inmediata la devolución del dinero. Aún así, Díaz explicó que, en caso de que lo soliciten, "nosotros tendremos que justificar el dinero que ya nos hemos gastado en los realojos o la colocación de puntales" para garantizar la seguridad, por ejemplo, que se tendría que retraer de esa partida. En cuanto a por qué no se ha justificado el dinero entregado por el Ministerio, Díaz explicó que "cuando se lleva a cabo un convenio para otorgar un dinero, al acabarse el plazo es cuando se empiezan a solicitar las justificaciones" y resaltó que "el problema no es dónde está el dinero, que está en el Ayuntamiento, sino que el problema es que nos lo quiten".

El alcalde se mostró convencido de que el Gobierno estatal responderá al compromiso que adquirió para la realización de la primera fase. Sin embargo, mostró su rechazo hacia las declaraciones de la delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, quien aseguró que La Laguna no había justificado ninguna actuación de los tres millones del convenio. "Parece que no entienden lo que ha pasado, de los tres millones del presupuesto de 2018 no hemos pedido nada porque estamos aún en la fase 1, no en la 2, cuando rematemos la fase 1 y esté encaminada empezaremos con la segunda, y no le pediré tres millones, sino más dinero", afirmó.

Vecinos

José Alberto Díaz también se reunirá este viernes con los vecinos afectados para explicarles cuál es la situación actual de sus viviendas, cuáles son los pasos que se han dado y qué es lo que queda por hacer para conseguir la reposición de las viviendas, ya que, para el regidor, "el problema se resolverá cuando nos tomemos un café en las casas, y cuando se acaben todas las viviendas, no la primera fase". El alcalde insistió en que no va a dejar solos a los vecinos de Las Chumberas en esta lucha, ya que es un compromiso que ha tomado con los ciudadanos. "Sigo defendiendo los intereses de los laguneros porque sus viviendas son lo primero", afirmó. Por ello, "le exijo al Ministerio la firma del convenio porque es algo que ya hemos hablado", aunque es una nueva fórmula que tienen que estudiar.