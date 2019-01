El Camino Largo viaja al pasado

Una centuria de vivencias y aventuras se cumple estos días en La Laguna. El emblemático Camino Largo cumple años y lo hace rememorando su pasado. Y es que el Ayuntamiento de La Laguna ha instalado recientemente mobiliario urbano que imita al que existió cuando se inauguró. Así, un banco y una farola colocados en el comienzo del paseo invitan a los vecinos a sentarse y rememorar su pasado y sus recuerdos en este espacio lagunero.

Soledad Marín es una vecina del Camino Largo y gracias a ella se puede disponer ahora de esta réplica del banco. "Cuando llegamos a vivir al Camino Largo en 1969 ya estaban estos bancos", relata Marín, quien indica que en aquellos años estaba de moda en toda España que estas estructuras imitaran a madera y que, en el caso de La Laguna, también hacía juego con unos maceteros "que curiosamente también tengo de la casa de mi abuela". Así, sobre 1972, estos bancos fueron demolidos para sustituirlos por otros clásicos realizados con madera. "Imagino que por el peso de cada banco y la poca importancia del material, no compensaba trasladarlos a otro lugar. Por eso, un día, mi hermano mayor llegó a casa asustado porque estaban rompiendo los bancos y mi padre, que casualmente tenía obreros en casa, preguntó a los operarios del Ayuntamiento si podía llevarse uno, a lo que le contestaron que sí", recuerda esta vecina, quien heredó la casa, y el banco, que sigue en el mismo lugar del jardín en el que se ubicó en aquella época. "Se ha convertido en un lugar simbólico para todos nosotros", afirma Soledad Marín.

Cuando Francesco Salomone Suárez y Antonio García Gallo publicaron el libro El Camino Largo, "les comenté la pena de que no se supiera de la existencia de mi banco, ya que la única foto que aparece en el libro está muy oscura y no se aprecia bien", reconoce la lagunera, quien añade que, a partir de ese momento, "me pidieron permiso para sacar fotografías y medidas del banco, y con ello tenemos el orgullo, mi padre Cipriano Marín, quien aún vive, y yo de poder contribuir a rememorar estos bancos que para la historia nuestro barrio son tan importantes".

Y es que el amor que siente Soledad Marín por este Camino Largo se ve reflejado en cada una de sus palabras y vivencias. "Recordamos las pandillas, cuyo punto de reunión eran los bancos del Camino Largo. Aquellos bancos que aguantaban niños sentados y encaramados en sus respaldos con sus azulejos, anunciando productos locales y que nunca se rompían ni se pintaban. Aquellos bancos, cuyas réplicas actuales son exactas a los de nuestros recuerdos, en los que después de darnos nuestras madres el cotidiano trozo de chocolate dentro del pan, nos mandaban otra vez a la calle y cómo no, al banco y de allí, algunas tardes, a los perritos calientes de Peter de la calle San Agustín".

El concejal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna, Antonio Pérez-Godiño, explica que la instalación de este mobiliario es una de las acciones iniciadas para conmemorar el centenario del Camino Largo. "Ahora pretendemos ofrecer información sobre este banco y esta farola, para que los vecinos sepan de donde vienen", indica el edil, quien añade que "esperamos poder hacer algo más a lo largo de los próximos meses".

Pérez-Godiño recuerda que fue hace un siglo cuando se aprobó el documento para la construcción del Camino Largo, cuyo nombre oficial es Paseo de la Universidad, lo que supuso el primer proyecto llevado a cabo con un criterio higienista en el municipio. "En aquel momento era necesario imponer una serie de aspectos para garantizar espacios limpios, con buena iluminación y con vegetación, entre otros aspectos", recuerda el edil. En un principio servía de límite con la antigua laguna que existía en el centro por el lado nordeste, así como de acceso a las parcelas de la Vega lagunera. "Siempre ha sido un lugar de encuentro para los estudiantes laguneros y un acceso para las tierras agrícolas", asegura y añade que la construcción del actual parque de la Constitución en uno de los extremos del Camino Largo "ha sido una favorable coincidencia que ha servido para llenar de paseantes ambos espacios".