Setenta familias se benefician de las mejoras en las casas de San Luis Gonzaga

Los vecinos de San Luis Gonzaga, en Taco, se benefician estos días de la segunda fase de las obras incluidas en el Área de Regeneración y Renovación Urbanas (ARRU). Se trata de 70 familias que ven cómo sus viviendas toman un nuevo color, tanto en sus fachadas como en el interior de las casas, donde se realizan obras de mejora en diferentes estancias. El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, recuerda que hasta 2.181 viviendas están incluidas en las Áreas de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana en la actualidad y añade que "el municipio ha realizado, a lo largo de este mandato, la mayor inversión de su historia en materia de vivienda, con unos 50 millones de euros". "Se trata de una apuesta clara por nuestros barrios y pueblos, porque mi posicionamiento es que los vecinos tengan la misma calidad de vida, sin importar el lugar en el que residan del municipio", sentencia el regidor.

Son muchas las historias detrás de estos trabajos de mejora, que estos días se centran en la calle La Gomera. Las obras en la vivienda de la madre de Bruno González ya finalizaron, después de un mes de trabajo. "Nos hacía falta esta intervención, aunque es verdad que esta casa era una de las que menos problemas tenía", indicó González, quien lleva 52 años viviendo en este lugar, "aunque mis padres ya vivían aquí cuando yo nací", recordó. "En esta zona hay mucho por hacer. En nuestro caso, intervinieron en la parte inferior de la casa, resolviendo los problemas de humedades del subsuelo y encalando las paredes. También cambiaron las ventanas, las contraventanas y la puerta y pintaron la fachada y los laterales de la casa", explicó este vecino de San Luis Gonzaga, quien añadió que el 80% de las viviendas en las que se intervendrá en esta segunda fase presentan problemas de humedades.

María de la Concepción Quintero tiene 76 años y lleva 66 viviendo en la misma casa de este barrio lagunero. "Cuando llegué a vivir aquí no teníamos ni luz, así que la situación ha mejorado mucho desde entonces", indicó esta vecina, quien precisó que su mayor problema se debía a una fuga de agua que estaba incrementándole notablemente la factura en los últimos meses. Además de esta intervención, también se actuó en el patio y la fachada de su casa a lo largo de unos dos meses. "Ahora las fachadas de toda la calle están muy bonitas. Yo elegí un color salmón porque no me gustan los tonos demasiado llamativos", relató la vecina, quien añadió que "ya hacía falta que me arreglaran la parte exterior porque la parte de dentro ya habían trabajado hace unos 20 años en una intervención anterior". Además, destacó la atención recibida por parte de los obreros que acudieron a su casa.

La vivienda de la madre de Carlos Córdoba es otra en la que se ha intervenido recientemente, y aún quedan pendientes la instalación del plato de ducha y la puerta de entrada de aluminio. "Como la casa es de mi madre, que tiene más de 70 años, queremos terminar de adaptarla para que pueda vivir con comodidad", indicó Córdoba quien añadió que, además, le pintaron la fachada, "aunque mi madre podrá seguir diciendo que su casa es la de las ventanas verdes y blancas, como ella misma siempre explica".

Carmen Rosa Núñez es otra de las beneficiarias de las intervenciones realizadas en San Luis Gonzaga, donde lleva viviendo más de 55 años. "Es la primera vez que intervienen dentro de la casa, porque por fuera sí que nos habían pintado antes", explicó su hija Ana, quien añadió que siempre hay detalles que añadir a la mejora pero que en general han quedado contentos con los trabajos, que incluyen la mejora del baño, la eliminación de humedades y el cambio de tuberías. Y es que las obras en casa de Núñez aún no han finalizado.

En concreto, las obras de esta segunda fase de rehabilitación de las viviendas de San Luis Gonzaga se extenderán hasta el próximo mes de mayo. Los trabajos, supervisados por la Empresa Municipal de Viviendas y de Servicios de La Laguna (Muvisa), están siendo ejecutadas por Ramiten Servicios SL, que también llevó a cabo la rehabilitación de la primera fase. Estas obras fueron adjudicadas por un montante económico de casi 282.620 euros. La actuación se ha planificado por calles y se han consensuado previamente con los vecinos de las 70 viviendas beneficiarias las obras que se van a realizar en cada una de las casas, puesto que todas estas actuaciones son individualizadas.

En la actualidad, ya se ha trabajado en las calles La Palma y La Gomera y se proseguirá en las calles El Hierro, carretera general de El Rosario, Roque del Este, Alegranza, Lanzarote, Paseo Palmeras, Roque del Oeste y la calle Fuerteventura. De las 70 viviendas que protagonizan esta actuación, en 44 está proyectado el pintado de fachadas, en 30 se sustituirán puertas y ventanas; en 17 viviendas se actuará en las cubiertas; en unos nueve inmuebles se trabajará en las mejoras de los contadores de electricidad; en más de 40 se actuará en materia de fontanería y saneamiento, cambiando bañeras por platos de duchas y arreglos de goteras; y en 46 viviendas se trabajará en las humedades con un arreglo en paredes con tratamiento especial y pintura transpirable.

Además de todos estos trabajos, en las próximas semanas también se van a acometer obras en el entorno de San Luis Gonzaga puesto que se ha previsto cambiar el pavimento de la plaza, de las zonas de las jardineras, arreglar los bordillos, sustituir el parque infantil, colocar bancos accesibles e instalar aparatos biosaludables.