Díaz negocia con Fomento un acuerdo que evite devolver el dinero de Las Chumberas

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y representantes del Ministerio de Fomento negocian la posibilidad de suscribir un nuevo convenio para la demolición, reposición y urbanización de Las Chumberas y evitar, así, que sea necesario devolver los 12,6 millones de euros que el Ministerio ya entregó al Ayuntamiento. Esta fue una de las posibilidades que se barajó ayer durante las conversaciones mantenidas entre el regidor nacionalista y el representante de Fomento Anselmo Menéndez, quienes mantuvieron diferentes conversaciones para resolver el asunto que en los últimos días ha condujo a que el alcalde visitara en persona al ministro José Luis Ábalos el pasado sábado y a la reprobación de Díaz en el pleno del jueves por su forma de gestionar esta crisis.

En este sentido, ambas administraciones abrieron ayer la posibilidad de elaborar un nuevo convenio que incluiría toda la financiación y las fechas más firmes de las obras. Este posible nuevo convenio no tendría que firmarse antes del lunes y, además, no habría proceso de devolución de los 12,6 millones de euros entregados por Fomento al Ayuntamiento. Ahora, esta posibilidad está siendo estudiada por los servicios jurídicos de ambas administraciones. Durante las conversaciones mantenidas en el día de ayer, el Ministerio de Fomento confirmó al Ayuntamiento que no exigirá la devolución inmediata del dinero, ni se requerirá o ejecutará de manera inmediata. "No se trata de inactividad, sino de unos convenios firmados con unos plazos que todas las administraciones implicadas sabíamos que no se iban a cumplir", afirmó el alcalde José Alberto Díaz.

El nacionalista recuerda que la parte A de la primera fase se firmó en noviembre de 2015, y la fase B, en octubre de 2016. "En el supuesto de que hubiéramos empezado a hacer la obra de inmediato, que no se podía por diferentes problemas administrativos que se han ido resolviendo, aún no la habríamos terminado y estaríamos ahora en la misma situación en la que nos encontramos porque el plazo de ejecución de los trabajos es de 36 meses. Desde el comienzo, todas las administraciones eran conscientes de que el plazo iba a tenerse que ampliar para terminar la obra", expresó el alcalde.

Tras los avances que tuvieron lugar ayer, Díaz expresó que "estas novedades se las queremos trasladar a todos los portavoces de los grupos del Ayuntamiento, porque todos los partidos estamos trabajando conjuntamente para poder obtener una solución a este problema". Y es que todos los grupos políticos con representación en el pleno lagunero se comprometieron el jueves a trabajar de manera conjunta para lograr la firma del convenio de Las Chumberas antes de que expire el plazo, el próximo lunes. Esta decisión se tomó tras la celebración de una junta de portavoces en la que se dio cuenta de la situación actual.

Ahora, la Corporación municipal destaca la "buena predisposición" de Gobierno central y el "cierre de filas" de los grupos municipales sobre Las Chumberas. José Alberto Díaz expresó que todas estas negociaciones se centran en solucionar el problema de los plazos para, así, poder garantizar que las obras se inicien, para tranquilidad de los vecinos.