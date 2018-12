Todos los grupos trabajarán para lograr la firma de Las Chumberas antes del día 31

Todos los grupos políticos con representación en el pleno de La Laguna se comprometen a trabajar de manera conjunta para lograr la firma del convenio de Las Chumberas antes de que expire el plazo, el próximo lunes 31 de diciembre. "Todos contamos con representación en el ámbito nacional, en mayor o menor medida, y hemos decidido realizar los toques necesarios para lograr la firma. Si eso no se da, estudiaremos entre todos las alternativas posibles", explicó el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, tras la celebración de una junta de portavoces en la que se dio cuenta de la situación actual.

Esta decisión se tomó, además, tras la celebración de un pleno extraordinario sobre vivienda en el que el alcalde lagunero fue reprobado por su gestión de la crisis de Las Chumberas durante las últimas semanas. Esta reprobación salió adelante con los votos a favor de Unid@s se puede, Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), Partido Popular (PP), Ciudadanos (Cs), Partido Socialista (PSOE) y Javier Abreu. Coalición Canaria (CC) votó en contra y el concejal no adscrito Zebenzuí González se abstuvo en esta votación en la que la edil socialista María José Castañeda decidió abandonar el salón de plenos.

En concreto, la oposición lagunera consideró que el alcalde ha actuado "con marcada voluntad electoralista, de espaldas al pleno y, por tanto, con deslealtad institucional y a la legítima representación de la ciudadanía del municipio". La moción presentada por los concejales de la oposición hace referencia, así, a las reuniones mantenidas por José Alberto Díaz con los vecinos de Las Chumberas, la rueda de prensa que ofreció el pasado jueves y la visita que protagonizó el sábado al ministro de Fomento para solicitar la rúbrica del convenio.

Ante esta reprobación, el alcalde de La Laguna reconoció que "seguramente me habré equivocado y lo habré hecho fatal pero estoy convencido de la petición que he realizado para la firma del convenio de Las Chumberas". "No es un problema electoral", añadió José Alberto Díaz quien, tras la junta de portavoces sentenció que "no estamos pidiendo dinero, solo estamos pidiendo tiempo". De este modo, recordó que, "desde que se firmó el primero de los convenios, en el año 2016, se sabía que no iba a dar tiempo de cumplir con los plazos y finalizar con las obras en el plazo de 36 meses" y, por ello, ya se han firmado dos adeudos hasta el momento.

Tal y como se ha destacado a lo largo de las últimas jornadas, de no firmarse este convenio, el Ayuntamiento de La Laguna tendrá que devolver algo menos de 25 millones de euros, más de 12,5 millones tan solo al Ministerio de Fomento. "Sabemos que no podemos justificar todo ese dinero si no se firma el convenio porque no hemos construido la nueva urbanización. Sobre eso no hay ningún tipo de debate", afirmó el alcalde de La Laguna, quien durante la junta de portavoces remitió a la oposición un dosier de más de 3.000 páginas con toda la documentación que se ha ido entregando al Ministerio de Fomento a lo largo de los últimos tiempos, "con copia de todas las partidas que hemos destinado a Las Chumberas, los costes de alquileres, los traslados de los bienes, los costes de los estudios de la construcción, del encargo de la demolición... Todo ello con los sellos, para que no haya duda de toda la información que se ha remitido a cada una de las administraciones", especificó. De este modo, hasta el momento, el Ayuntamiento de La Laguna ha gastado unos tres millones de euros de la partida recibida en gastos de alquiler –el Ayuntamiento paga mensualmente unos 60.000 euros en este concepto–, en los trabajos de apuntalamiento necesarios, en los realojos y las expropiaciones, entre otros aspectos.

El alcalde lagunero sentenció que "yo no voy a negociar con nadie porque ya está todo negociado. En junio, las tres administraciones canarias remitimos una propuesta de convenio para que fuera estudiada por el Ministerio de Fomento; aquella propuesta fue básicamente redactada por el Cabildo de Tenerife y nosotros la asumimos como propia porque nos parecía acertada. Desde entonces, estamos esperando una respuesta y yo creo que el Ministerio estará de acuerdo en ampliar el convenio porque es consciente de que, desde el principio, con esos plazos no daba tiempo a llevar a cabo las obras".

Así, José Alberto Díaz recordó que la parte A de la primera fase se firmó en noviembre de 2015, y la fase B, en octubre de 2016. "En el supuesto de que hubiéramos empezado a hacer la obra de inmediato, que no se podía por diferentes problemas administrativos que se han ido resolviendo, aún no la habríamos terminado y estaríamos ahora en la misma situación en la que nos encontramos porque el plazo de ejecución de los trabajos es de 36 meses. Desde el comienzo, todas las administraciones eran conscientes de que el plazo iba a tenerse que ampliar para terminar la obra".

Tras la celebración de la junta de portavoces, que se saldó con el compromiso de todos los grupos políticos de trabajar para lograr la firma del convenio de Las Chumberas, la oposición reconoció que los plazos son muy ajustados como para lograr un cambio de posición del Ministerio de Fomento. No obstante, agradecieron la información pormenorizada ofrecida desde el grupo de Gobierno.