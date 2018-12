El Consistorio expedirá el certificado de viajes gratis y estudia eliminar otras tasas

El Ayuntamiento de La Laguna eliminará la tasa para solicitar el certificado de residencia (viajes) y estudiará la posibilidad de suprimir otras relacionadas con la expedición de documentos administrativos. Así se aprobó la semana pasada en el pleno municipal, gracias a una moción de Ciudadanos (Cs), en la que se pedía la eliminación del pago de todos estos trámites que se realizan en las oficinas municipales.

La portavoz de Cs, Teresa Berástegui, explicó que hay impuestos indirectos como el IGIC que "no se pueden modificar y no está en nuestra mano bajarlos", pero "sí que existen tasas municipales que podemos regular y decidir cuánto tienen que pagar los laguneros".

La edil señaló que eliminar estas tasas sería "insignificante" para las arcas municipales, puesto que "apenas se han recaudado 97.000 euros" en estos conceptos, algo que considera "insignificante" para el presupuesto municipal y que se podría quitar de otras partidas, mientras que para los laguneros sí que puede ser un gasto importante.

Berástegui añadió que se da la circunstancia de que muchos de estos trámites ya son gratuitos al solicitarlos por la web, pero existe un sector de la población, afectado por la brecha digital, que no tiene acceso a internet o las personas mayores que no saben utilizar ordenadores, por lo que "creemos que se está haciendo un agravio comparativo".

La portavoz socialista, Mónica Martín, destacó que hay determinados casos en los que habría un problema si no tuvieran una pequeña tasa, como el cotejo y compulsa de documentos "porque podría ocasionar que los funcionarios de la Corporación pasaran la mayor parte de su jornada haciendo este trabajo, incluso para personas que no son del municipio". Por este motivo, el PSOE presentó una enmienda para solicitar la realización de un estudio que determinase qué tasas podrían eliminarse y cuáles tendrían que mantenerse. "Consideramos que es mejor que se analice cada caso y se valore el efecto que puede producirse", manifestó, aunque dejó claro su postura a favor de eliminar las tasas de ciertos certificados.

Informe del área

Por su parte, la concejal de Hacienda, Candelaria Díaz, explicó que la enmienda de su partido parte de un informe del área de Asuntos Económicos que analiza la ordenanza fiscal y, por ello, hay tasas que no se deben eliminar, como por ejemplo, la de los pagos por las placas de los vados, que "entendemos que no se debería eliminar porque es una decisión personal tener o no ese vado", mientras que "sí se pueden eliminar los certificados de residencia y empadronamiento".

Finalmente, se aprobó por unanimidad la propuesta de eliminar la tasa de expedición del certificado de residencia, así como la elaboración de un estudio que determine si se pueden eliminar otras tasas de este tipo.