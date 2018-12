Unas compras sin contratiempos

Las compras navideñas pueden llegar a convertirse en un caos en los hogares: largas colas para llegar a los centros comerciales, hurtos, excesos de regalos que luego no se utilizan... Para que este proceso tan típico de estas fechas no se convierta en un quebradero de cabeza, y con el fin de prevenir otras cuestiones como los accidentes de tráfico provocados por el consumo de alcohol, la Policía Local de La Laguna ha iniciado una campaña de concienciación con medidas de seguridad, tráfico convivencia, bajo el título Para que las estrellas de la Navidad, no sean las del estampido de tu coche..., con lo que se pretende hacer reflexionar y reducir el número de accidentes.

El concejal de Seguridad Ciudadana de La Laguna, Jonathan Domínguez, explicó que con esta iniciativa se pretende aconsejar a los ciudadanos sobre diferentes situaciones de Navidad para garantizar la seguridad. Los folletos incluyen "varios factores de concienciación", según explicó el edil, porque "todos estos ámbitos en los que se trabaja, al final, terminan con la intervención de la Policía, ya sea porque se producen denuncias o generan inseguridad incluso en el aspecto emocional, donde acabamos interviniendo con la Unidad de Conciliación, por ejemplo".

Los consejos de la Policía se concentran el cinco grandes aspectos: Tiempo de compras, Durante las fiestas; Si se queda en casa, Sobre los regalos y El frío. Tal y como señala Jonathan Domínguez, algunos de los consejos se han elaborado teniendo en cuenta las intervenciones que suelen hacer los agentes. Por ello, entre ellos se pueden encontrar algunas de las frases más oídas en estos días cuando se bebe en la calle como "un día es un día señor agente", por lo que la Policía aclara que la Navidad no exime del cumplimiento de las normativas que prohiben actividades como el botellón.

"Muchas veces se le achaca a la Policía que multa, pero no, la Policía denuncia y la multa es la consecuencia de que te han denunciado porque has cometido una infracción, por lo que si no se comete la infracción no llegará esa sanción", matizó el edil.

Por ello, los consejos comienzan con el primero paso que es "entrar a la ciudad y aparcar", por lo que, debido a la afluencia de gente que se prevé que haya en estas fechas en el centro de la ciudad, la recomendación es utilizar el transporte público. Y, en caso de usar el transporte privado, dejar el coche bien estacionado utilizando todas las "bolsas de aparcamiento que hay alrededor de la ciudad".

Así mismo, Domínguez recordó que en esta época del año es "cuando más accidentes de tráfico suele haber, tanto porque hay más tráfico en los entornos de la ciudad porque la gente sale a comprar y se producen más choques por aproximación, como por los relacionados con el consumo de alcohol y drogas, que son los que más nos preocupan". Por ello, resaltó que en la Policía Local intensificará los controles de alcohol y drogas en las zonas de fiesta y ocio nocturno.