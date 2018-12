El Ayuntamiento de La Laguna, condenado a pagar los daños a un motorista por la calzada

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife condenó al Ayuntamiento de La Laguna a indemnizar a un vecino que sufrió un accidente de moto cuando circulaba por la calle Leoncio Rodríguez-Los Baldíos y que a punto estuvo de provocarle un grave percance debido al lamentable estado de la calzada.

Los hechos se remontan al día 26 de abril de 2017, cuando la víctima regresaba de su trabajo a bordo de su motocicleta BMW a través de la mencionada vía. Debido al mal estado de la calzada, estaba llena de baches con una profundidad entre 11 y 16 centímetros, lo que provocó que introdujera la motocicleta en uno de ellos, que acabó por reventarle ambas llantas y dejó las cubiertas destrozadas. El usuario trató de evitarlos, pero le fue imposible puesto que en esos instantes circulaba en sentido descendente una guagua, por lo que no pudo sortear los enormes agujeros.

El afectado interpuso la correspondiente denuncia ante el Equipo de Atestados de la Policía Local del municipio, al tiempo que ponía en conocimiento del bufete de abogados González Barrios, que interpuso la correspondiente reclamación, ante la negativa del Ayuntamiento a reconocer los daños.

El magistrado desmonta en su sentencia los argumentos defendidos por el letrado de la compañía aseguradora de la Corporación, al señalar que "de los autos practicados queda demostrado que los daños provocados en las ruedas delanteras y traseras fueron provocados al introducir las cubiertas en un gran socavón. No queda acreditado además, que el conductor del vehículo condujera de forma descuidada o antirreglamentaria, constando acreditado a la luz de las fotografías aportadas que la causa del accidente lo constituyó el socavón de la red viaria. A partir de tales hechos, se ha de concluir que la presencia del socavón de grandes dimensiones no era sino consecuencia de una deficiente conservación de la vía por parte de su titular, que no es otro que el Consistorio demandado".

Cinco informes

El afectado aportó cinco informes de la Policía Local donde finalizaban todos con la misma coletilla "se hace mención especial el peligro de la citada vía, en particular para los usuarios de los vehículos de dos ruedas".

La sentencia condenatoria que no admite recurso por parte del Ayuntamiento de La Laguna y que obliga a indemnizar al usuario al pago de los daños, 1.947,07 euros, más los intereses, finaliza con que "el Ayuntamiento no acreditó que la carretera había sido supervisada ese mismo día y que no estaba libre de socavones y que además estaba abierta en todo su esplendor. Los 11 centímetros de altura y la circunferencia del socavón no solo pusieron objetivamente en riesgo la integridad de la motocicleta, sino lo que es más grave la del propio conductor de la misma, no obstante lo cual y probablemente debido a la escasa velocidad que imprimía su motocicleta en el momento del siniestro, tal riesgo no se vio materializado".