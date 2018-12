Teresa Berástegui considera "intolerable" el abandono que sufre El Cardonal

La portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de La Laguna, Teresa Berástegui, asegura que "es intolerable el estado actual de abandono que sufre el El Cardonal". "Basura acumulada en torno a los contenedores, jardines descuidados y una cancha deportiva que permanece cerrada por sus pésimas condiciones son algunos de los ejemplos que demuestran el mal estado en el que se encuentra el citado barrio lagunero", denuncia.

En este sentido, afirmo que "el equipo de Gobierno (CC) sigue aplicando una gestión que diferencia entre barrios de primera y barrios de segunda en La Laguna". "En El Cardonal reside un elevado número de vecinos que, al igual que el resto de laguneros, pagan sus impuestos" y, en cambio, "no reciben los mismos servicios por parte del Consistorio", rechaza Berástegui.

Asimismo, lamenta que "los nacionalistas sigan olvidándose de que el municipio va más allá de las céntricas calles del casco histórico lagunero". "La limpieza y el servicio de basura en El Cardonal es a todas luces insuficiente", manifesta la portavoz municipal de Cs, quien exige también que "se mejore el servicio de limpieza y de recogida de residuos para evitar que los vecinos de la zona convivan con contenedores desbordados de basura y calles sucias".

Por todos estos motivos, el grupo municipal Ciudadanos solicita al Gobierno local que "no descuide el mantenimiento de los barrios del municipio" porque "no es de recibo que los laguneros sigan sometidos a una elevada presión fiscal si ni siquiera cuentan con unos servicios mínimos por parte de la corporación local". "Ya es hora de que los nacionalistas dejen de prestar atención a asuntos que no contribuyen a mejorar la calidad de vida de los vecinos" sino que simplemente "les ayuda a mantener sus sillones en el Ayuntamiento de La Laguna", concluye Berástegui.