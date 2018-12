El Ayuntamiento estudia limitar las casas vacacionales en los campus y el hospital

El Ayuntamiento de La Laguna regulará las viviendas vacaciones del municipio e incluirá esa normativa en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO). Así lo informó esta semana la concejal de Urbanismo y Turismo, Candelaria Díaz, quien explicó que la Cátedra de Turismo de la ULL, encargada del proyecto Estrategia turística de La Laguna, ha mostrado que "la coyuntura del alquiler vacacional ha cambiado bastante". Así, afirmó que "el incremento de este tipo de alojamientos conlleva una preocupación, principalmente por el aumento del precio de los alquileres".

En concreto, lo que se llevará a cabo será determinar las zonas en las que se podrá llevar a cabo esta modalidad y en cuáles no. "En Bajamar y La Punta desde los años 60 existe el alquiler vacacional y entendemos que se debe seguir permitiendo, porque no hay oferta hotelera", señala la edil, quien dejó claro que hay que regularizar las zona del casco histórico y las adyacentes a los campus universitarios.

En este último caso, "entendemos que no debería existir el alquiler vacacional", para evitar que se incrementen los precios y que los estudiantes de otros lugares que se tengan que trasladar al municipio para su formación puedan encontrar alquileres asequibles.

Una situación similar se producirá en la zona cercana al HUC (Hospital Universitario de Canarias), ya que, según informó la concejal del área, "entendemos que a esta zona llegan personas de otras islas para ser atendidos en el hospital y tienen que pasar largas temporadas en la Isla", por lo que "hemos realizado un análisis en este punto para, a lo mejor, no permitir en esta zona el alquiler vacacional para que las personas tengan un acceso más fácil a las viviendas", aunque este punto aún se está analizando.

Según los datos que maneja la Corporación local, las viviendas vacacionales ofertan más de las tres cuartas partes de la oferta alojativa del municipio, con un volumen de entre 2.065 y 2.871 plazas. De ellas, el 55,7% se concentra en el centro de la ciudad, siendo Bajamar y Punta del Hidalgo las localidades que siguen a esta con un 40,8% de la oferta no reglada del municipio. A pesar de esta oferta, este tipo de viviendas presenta los precios más bajos y la menor ocupación de la zona metropolitana.

Objetivo

El objetivo de la nueva regulación es determinar cuáles son los espacios en los que se permitirá esta fórmula de alojamientos turísticos y cuáles no. "Hay criterios que será difícil regular porque hay sentencias contra cuestiones - porque no se ajustan a la ley de competencias- que otras comunidades autónomas han intentado, como Valencia que intentó que solo se permitiera en las primeras plantas. Pero sí que podremos, a lo mejor, introducir criterios más adecuados, como podría ser que sea la propia comunidad de vecinos la que decida si admite o no el alquiler vacacional en un inmueble, por ejemplo. Tenemos que mirar este tipo de criterios que puedan ser jurídicamente más sostenibles que lo que han planteado otras comunidades autónomas", informó Candelaria Díaz.

En materia turística, la Corporación local también está en estos momentos inmersos en los proyectos de los planes directores de la Comarca Nordeste y el casco, con el fin de determinar la estrategia turística más adecuadas para Bajamar y Punta del Hidalgo.