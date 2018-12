El Ayuntamiento eliminará las columnas con amianto de la plaza de Barrio Nuevo

El Ayuntamiento eliminará las columnas con amianto, también conocido como asbesto, de la plaza Domingo Cruz Cabrera de Barrio Nuevo. Así se aprobó el pasado jueves por unanimidad en el pleno municipal, tras una propuesta del Partido Popular (PP) en la que se solicitaba, además de esta medida, la realización de un estudio de lugares, edificaciones, construcciones y otros elementos que pudieran contener amianto en el municipio para, posteriormente, tomar las medidas necesarias. El portavoz de los populares, Antonio Alarcó, recordó que el tema del amianto "es un problema de salud pública". El edil explicó que en una visita a Barrio Nuevo, los vecinos les explicaron que se habían detectado unas columnas con amianto en un parque donde juegan los niños.

"En su momento se retiraron algunas pero aún quedan otras", matizó Alarcó. Por eso, el PP pidió que se retiraran de "manera inmediata y correcta" las columnas, independientemente de que haya un proyecto para remodelar dicha plaza. La moción fue aprobada también con las aportaciones de Unid@s se puede, que realizó una enmienda de adición en la que solicitaban que instar al Gobierno de Canarias a cumplir con el acuerdo parlamentario de crear un mapa del amianto en las Islas y a la retirada de los elementos con este material en los centros escolares que aún lo posean. Así mismo, se aprobó que en el presupuesto municipal del próximo año se destine una partida para subvencionar la retirada de materiales de amianto en los hogares de Canarias, así como incluir en la web municipal la información necesaria para eliminarlo. El concejal de Uni@s José Marrero explicó que mucha gente se deshace de materiales con ese producto por el coste que le supone hacerlo de manera adecuada. Por ello, señaló que "las administraciones públicas están para ayudar a esto, ya que es un problema de salud y medioambiental".

Por su parte, la concejal de Urbanismo, Candelaria Díaz, aclaró que "ya se han retirado una parte de las columnas que estaban en mal estado". Por su parte, en cuanto al punto de la elaboración de un estudio para determinar en qué espacios se encuentra este material, la edil recalcó que "solo se podrá realizar en lugares públicos, ya que es donde tenemos acceso".

Concienciación

Por su parte, la portavoz del PSOE, Mónica Martín, mostró su preocupación por que existan personas que eliminen de manera inadecuada estos elementos por no contar con dinero, "lo que tenemos que hacer es concienciar a los vecinos para que, con los medios que cuenta y tiene a disposición, actúe de manera adecuada". Por ello, explicó que "se podría subvencionar a las familias que no cuenten con los recursos necesarios, pero no a todos los vecinos que tengan que hacerlo".

Finalmente, se aprobó por unanimidad la moción de los populares con las aportaciones del resto de los partidos, con lo que se eliminarán las columnas de la plaza de Barrio Nuevo y se realizará el estudio sobre los lugares en los que pueda haber elementos con este material.