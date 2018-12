El Consistorio promoverá los alquileres sociales actuando como garante

El Ayuntamiento de La Laguna implantará un campaña de captación de viviendas vacías para alquileres sociales dando seguridad a los propietarios de las viviendas de que no van a dejar de cobrar su alquiler, ya que, en caso de que esto suceda, se atenderá con las ayudas establecidas a tal fin. Este es uno de los acuerdos a los que llegó ayer el pleno municipal, que fue añadido por Coalición Canaria (CC) a la moción de Unid@s se puede sobre el aumento del parque público de vivienda en el municipio.

La concejal de la formación de izquierdas Fátima González fue la encargada de defender la moción y dejó claro que "es fundamental aumentar el número de viviendas públicas que, en España, "solo es de un 2% mientras en otros países es de un 15%", aseguró. La edil propuso llegar a un acuerdo en este tema más allá de los colores políticos, puesto que "hay personas que no pueden pagar el alquiler y están pendientes de un desahucio".

La edil de Bienestar Social, Flora Marrero, también mostró su preocupación por este asunto, y por los problemas que está generando el alquiler vacacional para que los vecinos puedan encontrar rentas adecuadas a sus salarios. Por eso, explicó que "queremos hacer una campaña para que el Ayuntamiento pueda actuar como garantía en los alquileres sociales en caso de que los vecinos dejen de pagar las cuotas", ya que considera que hay vecinos que quieren alquilar sus viviendas pero no lo hacen por miedo a que no les paguen. Aunque esta medida no fue bien vista por Cs, que no entiende que una Institución pública deba intervenir en transacciones privadas ni decir a los propietarios lo que deben hacer con sus casas.

Por su parte, la moción que se aprobó de Unid@s incluye instar al Gobierno de Canarias a aumentar el parque público de viviendas y a que el Ayuntamiento también incremente el número de casas destinadas a este fin y comprometerse a no vender ninguna a entidades financieras o fondos de inversión.

Mientras, el alcalde, José Alberto Díaz, quiso recordar que La Laguna "es el único municipio de Canarias que ha creado vivienda social en época de crisis".