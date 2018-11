El Consistorio denuncia la presunta estafa de una alegación con datos falsos

El Ayuntamiento de La Laguna denunció recientemente ante la Policía Nacional una presunta estafa después de que un vecino presentara una alegación en relación a un expediente de modificación presupuestaria por importe de más de 1.970.000 euros. En concreto, el número de DNI presentado en esta alegación corresponde a una persona que está empadronada en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el nombre es de un vecino lagunero ya fallecido. La Corporación municipal trasladó este caso a la Policía Local de La Laguna, que se encuentra investigándolo junto a la Policía Nacional, que es la que tiene las competencias en este tema.

La alegación presentada, y que ahora se está investigando, se centraba en una obra en Valle Tabares, dentro de una carretera que, además, es de carácter insular, por lo que el Ayuntamiento de La Laguna no cuenta con competencias en este ámbito. Por todo ello, el grupo de Gobierno, conformado íntegramente por Coalición Canaria (CC), propuso ayer desestimar directamente esta alegación durante la celebración de un pleno extraordinario para que la modificación presupuestaria -aprobada en el pasado pleno de octubre con los votos a favor de CC, PSOE , PP y Zebenzuí González- a la que hace referencia pueda entrar en vigor.

Esta aprobación definitiva salió adelante con los votos a favor de CC, PSOE, PP y el concejal no adscrito Zebenzuí González; los votos en contra de Unid@s se puede, Por Tenerife-Nueva Canarias y los concejales no adscritos Javier Abreu y Yeray Rodríguez; y las abstenciones de Ciudadanos. No obstante, el portavoz de Unid@s se puede, la principal fuerza de la oposición, Rubens Ascanio, precisó que, "dado que esta modificación presupuestaria ya la votamos en el pleno de octubre e incluye el incremento de una partida de Fiestas, así como la convocatoria de este pleno y la nula disposición del alcalde en minoría de intentar consensuar las medidas de la propuesta, vamos a votar en contra".

Asimismo, el concejal de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), Santiago Pérez, indicó que "votamos en contra, al margen de la explicación del alcalde, porque se está proponiendo la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria que tiene por objeto inyectar presupuesto para poder pagar reconocimientos extrajudiciales de crédito que creemos que son nulos de pleno derecho". Así, concluyó que "hasta que no nos den explicaciones, votaremos siempre en contra". Y es que los grupos de la oposición lagunera denunciaron además la falta de argumentación por parte del alcalde José Alberto Díaz sobre la urgencia de este pleno extraordinario celebrado ayer, a las 08:30 horas. "Rechazamos esta convocatoria porque tenemos serias dificultades para acudir a esta hora a la sesión y creemos que simplemente se convoca así para dificultar que ciertas personas asistan. Además, se está burlando el derecho de la ciudadanía a participar en los plenos y eso dice mucho de una actitud, la del alcalde, que nos parece soberbia y que debería ser modificada en el futuro", afirmó el líder de la oposición, Rubens Ascanio.

Reconocimiento extrajudicial

Durante el pleno celebrado ayer también se aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito del Área de Cultura de más de 1.951 euros, así como otro de Fiestas por valor de más de 682.371 euros. En este sentido, la concejal de Hacienda Candelaria Díaz afirmó que "tenemos muchos eventos complejos o que se celebran a final de año". Así, puso de ejemplo la Noche en Blanco, que se celebra en noviembre, tras cerrar el presupuesto municipal. "No hay funcionarios suficientes porque esta Administración, y otras, sufre una limitación de las plazas de reposición", indicó la concejal nacionalista, quien recordó, además, que "la nueva Ley de Contratos también tiene que ver, porque salió en el mes de marzo y hasta ahora, tanto los funcionarios como nosotros mismo, hemos tenido que irnos adaptando porque ha cambiado absolutamente todo". "Ha supuesto graves problemas, aunque está claro que nosotros también tenemos que hacerlo mejor", explicó la edil, quien añadió que en los últimos meses se han llevado a cabo formaciones para garantizar que personal y proveedores sepan presentar en tiempo y forma las facturas ante el Ayuntamiento porque "entendemos que es complejo para personas que no se dedican únicamente a esto".