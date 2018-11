El tanatorio de los Hermanos de Belén reabrirá el próximo mes

El casco histórico de La Laguna recuperará el próximo mes un espacio emblemático. La congregación Hermanos de Belén ultima las obras de la propiedad que tienen en la calle Bencomo, frente a la Catedral, para volver a abrir las puertas de su histórico velatorio. Tras casi un año de trabajos de reforma en el inmueble de dos plantas, este espacio reabrirá visiblemente renovado y ampliando el número de salas, que pasan de una a dos.

Este nuevo espacio comenzará a funcionar bajo el nombre de velatorio Santo Hermano Pedro, en honor al fundador de la orden quien, relata el actual vicario de los bethlemitas, fray Horacio de la Santa Cruz, "tenía el hábito de rezar por los fallecidos cada lunes cuando fundó nuestra orden en Guatemala en 1656, por lo que creímos que estaría bien continuar con su labor a través de este velatorio".

Fray Horacio de la Santa Cruz recuerda que el servicio de velatorio en este inmueble comenzó a prestarse alrededor del año 1987, mientras la residencia que los Hermanos de Belén poseía en la calle Bencomo estaba aún en activo. "En aquel momento, los familiares de los usuarios de la residencia nos solicitaban que veláramos a los fallecidos aquí mismo, y así comenzamos a funcionar", explica el religioso. La residencia de los Hermanos de Belén abrió sus puertas en 1984 pero, en 2012, la orden trasladó su residencia a un nuevo espacio, más amplio y mejor dotado, en la zona de San Diego.

Aunque la orden continuó prestando sus servicios en el tanatorio, el céntrico inmueble se había quedado obsoleto y pequeño, por lo que ya en 2016 la orden decidió llevar a cabo una reforma integral del espacio. Dado que la edificación se encuentra dentro del perímetro de delimitación del Conjunto Histórico de La Laguna, es necesario respetar los elementos arquitectónicos principales de la construcción, y eso se ha visto reflejado en los trabajos realizados a lo largo de los últimos meses.

La empresa Contevi SL ha sido la encargada de llevar a cabo las obras en el inmueble de la calle Bencomo, que dieron comienzo el pasado mes de febrero. El velatorio estuvo funcionando hasta el pasado mes de enero. A pesar de ello, fray Horacio destaca que el cierre de la casa de acogida provocó un gran deterioro en la vivienda porque, "sin gente, se destruye rápido", explica. De este modo, la principal actuación se ha centrado en reforzar la estructura de la edificación. Los trabajos en la vivienda de dos plantas han permitido techar uno de los patios, el principal, mientras que el trasero se mantendrá abierto para dar servicio a los usuarios fumadores. Además, la planta alta acogerá las diferentes oficinas de esta nueva empresa que abre sus puertas en breve.

Además, se han establecido dos entradas independientes, una para los difuntos y otra para familiares y público en general, y se han separado los espacios para la estancia de familiares y público de las zonas de entrada y ubicación del fallecido. Del mismo modo, se ha trabajado para garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, acondicionar y crear nuevos aseos y adecuar el interior a las normas de seguridad establecidas. En este sentido, fray Horacio recuerda que "toda la intervención ha tenido que realizarse con mucho cuidado y respetando las normas de Patrimonio, así que todos aquellos elementos nuevos que hemos incorporado tienen que estar bien diferenciados de la estructura original".

Un tanatorio deseado

El tanatorio de la Orden Hermanos de Belén cuenta con una larga historia en el casco histórico de La Laguna. Fray Horacio de la Santa Cruz destaca que este espacio surgió a petición de los propios vecinos, y que ellos han continuado con esta labor a raíz de la demanda de los laguneros. De este modo, señala que, "en nuestro caso, nunca ha existido ningún reparo a que prestemos este servicio en este lugar", en referencia a la polémica suscitada en los últimos tiempos por la intención de la Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna de abrir un velatorio similar, aunque más grande, en las dependencias que tienen junto al Santuario lagunero. "Hasta el último momento antes de las obras, hasta el pasado mes de enero, estuvimos funcionando sin ningún reparo a nivel vecinal y creo que ese es el mejor indicador de la buena salud de la que goza este proyecto", concluye el religioso.

"Ahora hemos de llegar a un acuerdo con la constructora para establecer la manera de gestionar el espacio porque hace falta personal propio que trabaje en el tanatorio y nosotros no lo podemos facilitar", explica fray Horacio, quien señala que, sea cual sea el modelo que establezcan finalmente, "la orden no se desvinculará nunca del proyecto", no solo a nivel religioso sino como promotora de este espacio que ahora recupera el casco histórico de la ciudad de manera renovada.