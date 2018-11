La Laguna invertirá 350.000 euros en los 'skateparks' de La Vega y La Punta

El Ayuntamiento de La Laguna invertirá el próximo año hasta 350.000 euros para mejorar dos de los skateparks que se encuentran ubicados en el municipio. En concreto, el Organismo Autónomo de Deportes, que dirige el concejal Agustín Hernández, trabajará en el espacio de Punta del Hidalgo y en el parque Pedro González, más conocido como parque de La Vega. De esta forma, indicó el edil nacionalista, la Corporación municipal continúa con su línea de inversión en las instalaciones deportivas laguneras, así como con la gestión de mantenimiento de las mismas, que se ha venido llevando a cabo durante los últimos tres años.

Los dos proyectos han sido encargados al prestigioso arquitecto especializado en diseño y edificación de estos recintos, Daniel Yabar. Este patinador y profesional de la arquitectura es uno de los profesionales más solicitados en toda España para dar forma a las pistas necesarias para practicar este deporte y ya ha intervenido en ciudades como Sevilla, Oviedo, Bilbao e Ibiza, entre otros. Más recientemente, ha sido el responsable del diseño del skatepark del parque de La Granja de Santa Cruz de Tenerife.

En concreto, el proyecto para el parque de La Vega se ha redactado teniendo en cuenta el trabajo conjunto realizado con los usuarios de este espacio, tratando de resolver las necesidades técnicas existentes. De este modo, en este momento, esta propuesta se encuentra ya en el Servicio de Contratación, posteriormente dicho expediente se enviará a la preceptiva fiscalización. Por todo ello, el Ayuntamiento espera que los trabajos estén adjudicados entre el próximo mes de diciembre y enero del próximo año, por lo que se estima que las obras puedan dar comienzo a lo largo del segundo trimestre de 2019. Estas obras cuentan con una partida presupuestaria de 190.000 euros.

Por su parte, el proyecto de skatepark para Punta del Hidalgo, que se ha venido redactando durante el presente año, se ha centrado en dos vertientes. Por un lado, se ha programado una batería de trabajos de reparaciones urgentes, así como una remodelación que comprende la renovación de una capa de hasta diez centímetros de hormigón pulido y toda la cerrajería y elementos metálicos ubicados en este espacio. Asimismo, se valorará, junto con el diseñador Daniel Yabar, la reconfiguración de algunos módulos existentes. Con una partida presupuestaria de 160.000 euros, está previsto que estos trabajos se ejecuten a lo largo del próximo año 2019.

Quejas de los usuarios

A pesar del trabajo conjunto realizado por el Ayuntamiento de La Laguna y usuarios de los skateparks del municipio, estos últimos continúan denunciando el mal estado del espacio ubicado en Punta del Hidalgo. Recientemente y a través de las redes sociales, varios deportistas insistían en que "hace varios años que el Ayuntamiento de La Laguna está al tanto de las condiciones y se le han enviado fotos y vídeos". "El Organismo Autónomo de Deportes oferta la actividad de skate desde hace más de una década en estas instalaciones que no reciben ningún tipo de mantenimiento", continúa el escrito, que concluye que "la reforma no es cuestión de lujos, es por la integridad de los usuarios que practican la actividad y sobre todo la de los más pequeños que han sufrido ya alguna caída aparatosa debido a las grietas del cemento". Los usuarios resaltan que "es una pena que el esfuerzo hecho hace ya más de 15 años por tener este pista en Punta del Hidalgo no se mantenga en perfecto estado, donde practican tanto skaters como surferos e incluso muchas escuelas de surf de la comarca para tecnificar y formar a futuros deportistas dadas las condiciones que ofrece la costa puntera".