Los niños construyen el futuro

El salón de plenos del Ayuntamiento de La Laguna vivió este martes una jornada especial en la que los escolares del municipio fueron los protagonistas. Y es que la localidad recibió el pasado 25 de octubre el sello Ciudad Amiga de la Infancia (CAI) por parte de Unicef, por lo que, en la mañana de este martes, el alcalde, José Alberto Díaz; el presidente de Unicef Canarias, Amós García Rojas; la coordinadora de Unicef Canarias, Rosario Pérez; y la concejal de Bienestar Social, Flora Marrero, recibieron a los 32 escolares que forman parte de la Comisión de Participación de la Infancia para explicarles que habían recibido dicha designación, y lo que eso supone. El próximo martes día 27, el regidor lagunero participará en un encuentro en Oviedo, junto con los representantes del resto de municipios a los que se les ha otorgado este sello, para recoger la distinción.

Amós García Rojas aseguró estar "muy contento" por el trabajo llevado a cabo en La Laguna para conseguir la distinción de Unicef con el que se pretende favorecer la situación de la infancia. "Desde Unicef creemos que hay que escuchar a la infancia y respetar su voz", manifestó el presidente de la organización, quien también quiso destacar la labor de los familiares y los profesionales de la educación que han trabajado en este proyecto. Así mismo, pidió a los pequeños, a los que la timidez por enfrentarse a un acto de ese tipo no dejaba mostrar sus ideas sobre el proyecto, que "no dejen de hablar y de opinar, porque todavía hay muchos niños que viven en zonas donde pasan hambre o que están en conflicto y no pueden hacerlo, algo que no hay que olvidar".

Por su parte, el alcalde explicó a los escolares lo que supone obtener este sello y su aportación para construir el municipio oyendo a todos, independientemente de su edad. Así, al igual que en este caso se oye la opinión de los más pequeños, con el proyecto Ciudad Amiga de los Mayores también se escucha a las personas de mayor edad, lo que permite construir un municipio accesible para todos los ciudadanos. "Presentamos un proyecto a Unicef y hemos logrado este sello y, a partir de aquí, tenemos un compromiso para materializarlo", señaló el alcalde. En cuanto a los padres, se mostraron agradecidos por que desde el Ayuntamiento se tenga en cuenta la opinión de sus hijos, ya que "solo si participan en la realidad de su municipio, la querrán y la cuidarán", afirmó una madre.

En el encuentro de este martes participaron alumnos de los colegios Aguere, Las Mantecas, Narciso Brito; San Bartolomé, San Luis Gonzaga, Santa Rosa de Lima, Hispano Británico, La Salle La Laguna, Camino Largo; y los institutos Padre Anchieta, San Matías; así como de Aldeas Infantiles, el grupo scout Ataman; y Cruz Roja Española. Tras el recibimiento los jóvenes de la Comisión trabajaron en las prioridades del Plan de Infancia de La Laguna.