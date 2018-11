"La decisión de romper el pacto forma parte de la estrategia política del PSOE"

"Si hubiese pensado en mi cargo y no en los laguneros, no habría cesado a Javier Abreu por su deslealtad"

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, ha comenzado una nueva etapa al frente del Gobierno municipal, tras la ruptura del pacto con el PSOE, en la que Coalición Canaria (CC) gestionará en los últimos meses del mandato todas las áreas. El regidor hace un balance del trabajo durante estos años y explica el futuro que espera para La Laguna.

¿Cómo valora el pacto con el PSOE durante estos años?

Éramos dos organizaciones políticas que nos pusimos de acuerdo en un plan de acción y creo que era el mejor pacto para La Laguna.

¿Cómo es su relación con las dos ediles socialistas Mónica Martín y María José Castañeda?

Mi relación con ellas es buena, aunque discrepemos. No he escuchado que hubiese alguna situación de tensión con el pacto ni algún problema conmigo.

¿Le sorprendió sus declaraciones de que no estaban de acuerdo con el pacto y que ahora CC sacará rédito de su trabajo?

La realidad que vivo como alcalde es que me he encontrado con una serie de representantes políticos que durante estos tres años han velado más por su estrategia política y táctica que por La Laguna. Y creo que la decisión adoptada por el Partido Socialista, que es legítima, también está en esa línea. Yo me he presentado para ejecutar un proyecto pensando en los laguneros y eso es lo que me inspira y lo que me ilusiona, y lo que defiende y ha hecho mi organización política. Los que han querido sumarse, lo han hecho. Pero esto ha parecido, como dije a principio de mandato, Juego de Tronos, y ahora me vuelve a parecer lo mismo, un tema tacticista.

¿En qué pensó para el reparto de áreas?

Me centré en los ámbitos de desarrollo. Me parecía que Vías y Obras tenía que estar encaminada con Urbanismo, porque son proyectos que pueden estar relacionadas. Y así he hecho con todas las áreas: Fiestas y Cultura tienen que tener esa visión conjunta, o Turismo con Patrimonio, por ejemplo.

¿Y por qué quedarse usted con el área de Aguas?

Planteé coger más áreas, pero me parecía que Aguas estaba aislada de otras materias, y tiene un peso importante en nuestro municipio. Durante este tiempo he sido presidente de Teidagua, aunque ha habido concejales delegados y he depositado la confianza en ellos, pero he hecho siempre el seguimiento. Encargué en su momento el estudio a la Universidad sobre toda la situación del agua en La Laguna; sobre la empresa, para ver si la privatización es correcta o no... para hacer un balance de gestión durante estos años y ver si ha tenido acierto la decisión adoptada de hacer una empresa mixta público-privada. Es un estudio que encargué porque tenemos que cerrar debates en este municipio que algunos están empeñados en vivir y en revivir porque son incapaces de crear.

¿Ya hay resultados sobre este informe?

Ya se han realizado los borradores y lo que nos permitirá es evaluar si el conjunto de la actividad que ha llevado Teidagua es razonable en un municipio de nuestra dimensión y si es un instrumento eficaz, que es parte del desarrollo de la ciudad del siglo XXI: la eficacia y la eficiencia de la Administración, y es indiscutible que el resultado ha sido positivo.

¿A qué se refiere cuando habla de que están construyendo La Laguna del siglo XXI?

Estamos saliendo de una crisis y evidentemente tenemos que tener un municipio con las calles, plazas y aceras arregladas, lo que es un tema prioritario. Pero me parece que hay que ir pensando en los proyectos del futuro. Tengo en mente ese modelo de modernización que consiste en un comercio que atienda a nuestra identidad, selecto, pero que esto no signifique más caro, sino con identidad. Tener un turismo de calidad, que tiene que ser de élite y generar empresas de calidad para atender a los turistas. Tenemos que potenciar los temas de I+D junto con la Universidad, porque si crece la Universidad crece La Laguna. Que haya un desarrollo del municipio con una economía sostenible, que sea una ciudad inteligente en la que se juegue el papel de las nuevas tecnologías de manera activa. Y con un criterio básico: soy nacionalista y, por lo tanto, pido la igualdad de trato, y lo razonable es que en mi municipio cualquier ciudadano, con independencia de donde viva, tenga los mismos servicios.

La desaladora de Valle de Guerra ha sido la apuesta para solucionar definitivamente el problema del agua, ¿cómo va ese proyecto?

En cuanto al problema del flúor, este se solucionó definitivamente dando órdenes de que se comprara agua buena. Pero la desaladora es el modelo que hemos elegido, que está valorada en cerca de 14 millones, y estamos trabajando en ello, porque seguramente será la medida más adecuada.

¿En qué punto se encuentra el proyecto del futuro Mercado?

Los empresarios del Mercado tienen que tener la convicción de que la voluntad del alcalde y del equipo de Gobierno es clara: el Mercado va a ir donde estaba; el modelo será el que ganó el concurso con la distribución que hizo Mercasa, aceptada por los empresarios. Pero es imprescindible que el Mercado tenga plazas de aparcamiento porque si no, está llamado al fracaso y, además es imprescindible hacer la canalización del barranco para garantizar la seguridad de los laguneros de esa zona y es una exigencia del Consejo Insular de Aguas, por lo que se requiere la realización de las tres obras a la vez.

¿Se podrán ver los primeros pasos en este mandato?

Estamos pendiente de unas reuniones para planificarlo, pero lo importante es que habrá Mercado, parking y seguridad. Pero estamos en la fase de los procesos para desarrollar los pliegos de condiciones.

¿Cómo ve el final de esta legislatura?

Bien. Estoy aprendiendo a ser alcalde. Me gusta mucho tener la visión de la casa, de los funcionarios; la visión de por dónde tiene que ir el municipio de los laguneros. Soy un hombre de construcción, de planificación, y veo un final de mandato por el que a lo mejor nadie había apostado al principio.

¿Teme que haya una moción de censura?

No. Nunca me ha dado miedo la moción de censura. Soy un hombre progresista, de marcado carácter social. Durante muchos años he estado vinculado con la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y ahora vinculado con la mejora de las condiciones de vida de los laguneros, con carácter general. Soy una persona democrática y si se da la censura, se da. Yo estoy dispuesto al debate político, pero hay gente que no está por el debate político, está en el exterminio, y eso es de otra época. Aquellos que están diciendo permanentemente que quieren cumplir la Ley de Memoria Histórica, que yo también porque me parece relevante pero no es mi quehacer diario, curiosamente quieren hacer lo mismo que hicieron otros. Solo hay que escucharles el lenguaje. Este es el municipio del consenso, de la diversidad, ahí es donde está nuestra riqueza. Nunca se me ocurriría decir que sobra alguien o hay que acabar con Coalición Canaria.

¿Considera que solo los concejales de CC podrán hacerse cargo de todas las áreas?

Somos un equipo que trabajamos las 24 horas al día y que tiene un objetivo claro de modernización, igualdad y proximidad como elemento referencial para mejorar las condiciones de vida de los laguneros. Con más gente sería mejor, pero La Laguna necesita un Gobierno estable y que responda al municipio que tenemos, con la potencialidad que tenemos. Evidentemente, si fuésemos más en el equipo de Gobierno, si Coalición Canaria tuviese más presencia, creo que le iría mucho mejor a La Laguna, pero vamos a darlo todo. Somos los que somos. Es el resultado de las elecciones y espero en el próximo mandato tener la respuesta de los ciudadanos y que entiendan que La Laguna se merezca un Gobierno estable, como el que está ahora. Yo no me siento inestable y por eso no tengo miedo a la moción de censura. Y creo que La Laguna necesita un Gobierno estable que escuche, que entienda la diversidad, que conozca cada tramo del municipio, la identidad de cada pueblo y cada barrio, que hable con la gente, y creo que eso lo representa Coalición Canaria.

Ya se ha anunciado la financiación del Estado para las obras del antiguo convento de Santo Domingo, ¿se instalará finalmente el Cicop en ese espacio?

Una vez que se termine la obra de Santo Domingo tenemos que planificar la distribución en el ámbito de los funcionarios y evidentemente, ganaremos espacio también para la colectividad, para los ciudadanos. Con el Cicop, hemos acordado trasladar su cede a Santo Domingo para atender sus necesidades, lo que obliga a que tengamos que redistribuir el espacio, por ejemplo, ahora hemos optado por que se instale allí el área de Fiestas, para que esté junto con Cultura.

¿Seguirá Tomás López- Perera como gerente del OAAM (Organismo Autónomo de Actividades Musicales) tras la salida del PSOE del Gobierno?

Tomás [López-Perera] ha hecho un papel con una línea concreta y ahora el Gobierno que sigue tiene una dirección política que va en otra línea.

¿Qué hay de cierto en los rumores que apuntan a Benito Cabrera como su sustituto?

Benito [Cabrera] sería un valor muy importante para La Laguna si se le plantea y decide aceptarlo. Ha demostrado que es un buen gestor y un buen creador, pero hay decisiones que adoptar aún y caben muchas personas en el puesto.

¿En qué proceso se encuentra la adquisición de los cuarteles?

Es un tema que lleva el Cabildo y están a punto de rematar el proceso y espero que dentro de poco me den la buena noticia. Es otro de los objetivos que nos hemos marcado y estoy seguro que la gestión de Carlos Alonso tendrá un futuro extraordinario para La Laguna.

¿Cómo valora su trabajo en este mandato?

Me presenté a las elecciones como una persona renovadora y creo que lo he demostrado. Espero que los ciudadanos hayan entendido ese nivel de compromiso, de trabajo constante, de capacidad de dialogar que creo que he demostrado... de escuchar y estar con la gente y de trabajar por La Laguna. Ese ha sido mi objetivo y espero que se haya podido percibir esa realidad a través de las cosas que he hecho, como una inversión histórica en los colegios públicos para arreglar los lugares donde nuestros hijos pasan mucho tiempo, que no sé si es electoral o no, pero me parece que es fundamental. He apostado por la identidad, como con el programa Aguere Tradición, que es un referente de lo que es construir identidad preservando el pasado pero proyectando el futuro. Hemos hecho la mayor inversión en vivienda pública. Y espero que los vecinos se hayan dado cuenta de que soy una persona cercana, seria y responsable, y cuando he tenido que tomar decisiones las he tomado, jugándome lo que me tuviese que jugar, como el cese de Javier Abreu por una deslealtad. Supuso un momento en el que si hubiese pensado solo en el cargo y no en el trabajo por los laguneros, hubiese optado por no cesarlo para no tener riesgos en mi cargo. Pero esa deslealtad que se produjo al mandar a dos personas a salir del pleno para perder una votación... no se puede trabajar con gente que tiene una visión en la que la prioridad no es atender a los laguneros, sino ver cómo destruir al contrario.

¿Cómo ve el futuro de Coalición en las próximas elecciones?

Somos la primera fuerza política a pesar de que la gente no me conocía, y espero que valoren lo que he demostrado. A pesar de los partidos que se están posicionando estratégicamente para tumbar, he mantenido este barco a flote, con rumbo y con el destino marcado a mejorar la calidad de vida de los laguneros. Esa es mi carta de presentación, ahora me conocen más y les recomiendo que decidan que es imprescindible un Gobierno estable porque se avanza mucho más, se visualizan los proyectos y se coloca a La Laguna donde se merece.

¿Habrá algún proyecto importante en su programa?

Tenemos un proyecto que está acorde con el desarrollo de nuestro municipio. Hemos conseguido 15 millones de subvención europea para mejorar los barrios de Taco y La Cuesta con el DUSI y todavía estoy esperando por que la oposición que tanto criticó que éramos incapaces de conseguirlo nos lo reconozca. Es un proyecto importante para una población que vuelve a necesitar un cambio, una adaptación en accesibilidad, movilidad, en mejorar los entornos urbanos... Esa es una prioridad, como la búsqueda de espacios para aparcamientos en nuestros barrios. Los aparcamientos de Muvisa son los más baratos de todas las Ciudades Patrimonio y hemos generado empleo para las personas con discapacidad y es digna de mención la calidad de su trabajo. Hemos abierto guarderías y mantenemos el programa Mujeres a la playa... Esa es mi carta de presentación. En su momento saldrán los nuevos proyectos, pero tenemos el proyecto de Gobierno del avance de la ciudad: estemos trabajando para abrir las ruinas de San Agustín o la Casa de Padre Anchieta, que estamos a punto de sacar las licitaciones, pero se han retrasado con la nueva Ley de Contratos.

Tras las críticas recibidas por ser el alcalde con mejor sueldo de Canarias, ¿propondría una reducción de salario de ser reelegido?

Ya hemos acordado una comisión de estudio del sistema de retribución. Pero curiosamente, frente a Podemos [Unid@s se puede], que dice que hay que bajar los salarios, yo lo que he dicho es que hay que subir los salarios a los que menos tienen. Nunca me he quejado y no estoy aquí por mi salario, porque si fuera por ganar dinero estaría en mi profesión. He apostado durante una etapa de mi vida, después de 22 años de ejercicio profesional, por el proyecto político en el que milito. Mi salario es conforme al secretario del Ayuntamiento, pero sin complemento. Los tenientes de alcalde cobran conforme a los directores de área, algo que es razonable, porque también llevan áreas. Los liberados de la oposición es como si fueran jefes de sección, como si llevarán departamentos. Por supuesto que los que estamos en cargo público generamos un coste, y me preocuparía si no fuera así porque todo el trabajo tiene que ser retribuido. No sé si es mucho o poco, pero la diferencia entre un teniente de alcalde que lleva 3 o 4 áreas y un liberado de la oposición, es que uno cobra unos 58.000 euros y otro 51.000. Y si Podemos entiende que tiene que cobrar el doble del salario mínimo interprofesional, que lo plantee, pero no se puede decir, hay que hacerlo.

¿Con qué partidos pactaría en un futuro en caso de ganar las elecciones pero no lograr mayoría absoluta?

Los partidos con los que pactaría son aquellos que piensan en La Laguna. He dicho desde el momento en el que el PSOE se ha ido del Gobierno de manera unilateral que hablaría con cualquier partido que esté dispuesto durante siete meses a apostar por La Laguna. Lo podemos hablar y acordar.

¿Algún partido se ha acercado a hablar de esta posibilidad?

No. Por eso digo que algunos están en la estrategia y otros en los laguneros, en trabajar.

¿Cómo valora el papel de la oposición en este mandato?

Hay varias oposiciones. Está Ciudadanos que es la muletilla de Podemos. Podemos que es dirigida por Santiago Pérez, con las contradicciones que viven entre ellos. Un Partido Socialista con una tensión interna que se ha visualizado con esta actuación, y un Podemos que su posición está clara: no tiene un proyecto político para La Laguna, sino simplemente su objetivo es derrotar a Coalición Canaria. El PP ha jugado en determinados momentos a dar estabilidad, he sacado acuerdos con el PP, pero también tienen el juego estratégico de sí pero no. Pero sobre todo espero que los ciudadanos de La Laguna sean los que valoren lo que ha hecho la oposición.

Tras las quejas de la oposición sobre la distribución del personal de confianza, ¿habrá algún cambio tras la ruptura del pacto?

El personal de confianza es del alcalde para la gestión municipal. Y es sorprendente que personas que no tienen ninguna responsabilidad de Gobierno, y que estén liberados, como Podemos que tienen dos personas liberadas y asignación al grupo municipal, además quieran personal dedicado para su política y su partido. Pero el personal está para atender a los ciudadanos.