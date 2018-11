Los Muros Libres ganan a las sanciones en la batalla contra las pintadas vandálicas

Las denuncias de los vecinos por pintadas vandálicas en el casco han disminuido más de un 80% en el último año gracias a la generación de espacios alternativos por parte de la Corporación local, enmarcados en el proyecto Muros Libres, para que los jóvenes puedan hacer sus diseños sin estropear las fachadas de viviendas privadas o edificios públicos.

Así lo informó el concejal de Seguridad Ciudadana, Jonathan Domínguez, quien explicó que la realización de grafitis vandálicos en el casco histórico es uno de los principales problemas en materia de convivencia ciudadana que había al inicio del mandato. Así, los años con más denuncias se han registrado entre 40 y 50, mientras que en el último año no han llegado a 10 denuncias.

Uno de los primeros trabajos que se hizo fue un inventario de las pintadas que había, apoyados en los informes de grafología.

"Eso nos permitió poder actuar con la norma en la mano para sancionar la pintada vandálica. Pero detectamos que la sanción no solucionábamos el problema, porque la reducción de las denuncias de las pintadas no llegó al 20% en el casco histórico", explicó el edil, quien agregó que "nos fue muy útil para poder desarrollar la parte de sanción, pero no resolvió por completo el problema".

A finales del año pasado, se llegó a un "pacto de caballeros" con los grafiteros, señaló el concejal, para ver el grafiti como un trabajo artístico y no como un acto vandálico, un trabajo que se ha llevado a cabo con el colectivo UvedeVida y el grafitero Erik Air, para intercambiar ideas y buscar posibles soluciones.

"Nos sugirieron que dotáramos algunos espacios para poder pintar, y ellos se comprometían a enfocar estas expresiones artísticas a través de esos espacios autorizados", explicó Domínguez.

Además, también se llevó a cabo el primer certamen de grafiti en la ciudad y desarrolló la política de Muros Libres, a través de la cual se han dotado una serie de espacios, que cuenta con su cartel de autorización y donde la Policía no interviene, para poder pintar en ellos.

El edil informó de que esta iniciativa ha sido más efectiva que las sanciones.



Pero "esto no significa que vayamos a dejar de sancionar, lo seguiremos haciendo cuando haya denuncias de personas afectadas, porque están atentando contra una propiedad privada, o cuando sean pillados in fraganti con una pintada vandálica". Aún así, el edil aseguró que seguirán apostando por proyectos alternativos donde los jóvenes cuenten con espacios en los que poder desarrollar la pintada de manera artística y puedan desarrollar su arte.

Por otro lado, edil señaló que con el fin de acabar con este tipo de vandalismo, se llegó a un acuerdo con uno de los grafiteros denunciados para computar su sanción, ya que la mayor parte de sus pintadas en inmuebles públicos.

En este caso, la Administración llegó a un acuerdo extrajudicial con él para que hiciera labores de ejemplarización y de concienciación, a través de la grabación de un videoclip de concienciación que está colgado en las redes de Seguridad Ciudadana.



Domínguez también solicita colaboración ciudadana para, en el caso de que haya vecinos que cuenten con algunos espacios que son objeto de pintadas vandálicas y quieran cederlos para participar en Muros Libres y que puedan hacerse dibujos artísticos, lo comuniquen al área de Seguridad Ciudadana.