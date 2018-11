La décima edición de la Noche en Blanco tendrá actividades en 30 espacios

La décima edición de la Noche en Blanco de La Laguna tendrá lugar el próximo sábado 17 con la celebración de actividades en una treintena de espacios del centro de la ciudad, con siete escenarios y tres grandes pantallas. Esta cita centrará gran parte de su desarrollo en las familias, así como en la sostenibilidad y las nuevas tecnologías. Las actividades arrancarán a las doce de la mañana del sábado con un pasacalle anunciador desde la calle San Juan.

Esta décima cita de la Noche en Blanco se desarrollará alrededor de tres ejes. El primero de ellos, explicó el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, durante la presentación de esta cita, está vinculado a la idea de La Laguna como ciudad para la convivencia y la defensa de las familias. Por ello, se desarrollará un conjunto de actividades de las que puedan disfrutar todos los miembros de la familia. En este sentido, Díaz recordó que Unicef ha reconocido a La Laguna con el sello de Ciudad Amiga de la Infancia, lo que supone un mayor compromiso social e institucional a favor de los derechos y el bienestar de la infancia.

En segundo lugar, el municipio lagunero seguirá fomentando la conciencia ecológica con actividades como el Eco Fest, que se celebrará en la plaza Dr. Olivera, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, donde se desarrollarán talleres familiares, que combinarán el ocio con la sostenibilidad. Asimismo, se podrá disfrutar de dos pases del concierto Eco Didáctico, en el que un artista italiano distribuirá entre el público instrumentos que han sido realizados con material reciclado para que lo acompañen durante su actuación.

Por último, el Ayuntamiento potencia el valor tecnológico de esta nueva edición de la Noche en Blanco con el fomento de una aplicación móvil para hacer un seguimiento de todas las actividades y cambios que se puedan generar en tiempo real. Asimismo, el programa de actos se colgará en la página web del Ayuntamiento de La Laguna y en sus diferentes redes sociales con el objetivo de reducir lo máximo posible los folletos en papel. Además, se incrementará el número de informadores que tendrán un completo conocimiento del programa de actos con el objetivo de ayudar, comunicar y asesorar a los asistentes en español, inglés y francés. Por último, se instalarán tres grandes pantallas en diferentes puntos de la ciudad en las que se retransmitirán algunas actuaciones y se mostrará el programa de actos.

El centro de la ciudad contará con siete escenarios en los que se desarrollará parte de la oferta musical y que contarán con las actuaciones, por ejemplo, de Sergio Núñez y Juan Pablo Manzanero y La Trova (plaza de Santo Domingo); Escuela de Calor, Ni un Pelo de Tonto y A contratiempo (aparcamientos de la trasera de los juzgados); Puretas Party (en el Cuadrilátero); Maquinaria Band (escenario de La Concepción); This Drama y Pornosurf (plaza del Cristo); los DJ Sistah Vibes y Arrocín (en la Junta Suprema); y diferentes actuaciones en el túnel del Aguere.



Pago a los artistas

El Ayuntamiento de La Laguna destinará hasta 200.000 euros para la celebración de esta nueva edición de la Noche en Blanco. El alcalde aseguró, además, que la Administración tratará de agilizar el pago a los artistas que actúen durante esa jornada después de que la pasada semana saliera a la luz que, un año después, no se han efectuado los pagos por las actuaciones que tuvieron lugar durante la pasada edición. "El pago de las facturas de la Noche en Blanco es siempre un proceso dificultoso porque coincide con el cierre de año y, además, ahora también nos enfrentamos a una nueva fórmula de pago que provoca más retrasos", explicó el regidor nacionalista quien, no obstante, reconoció que "ponemos en valor el trabajo de los creadores y no nos sentimos orgullosos de que se haya dado esta situación".

Durante la presentación de esta nueva edición de la Noche en Blanco, el alcalde lagunero destacó la "buena sintonía que hemos tenido en todo momento con los empresarios", así como "la comprensión" que estos han mostrado a lo largo de las últimas jornadas, cuando la ruptura del pacto por parte del PSOE ha ocasionado cambios en el Gobierno local y ha hecho tambalear la celebración de esta cita tradicional, que se repite cada mes de noviembre. Asimismo, el alcalde nacionalista recordó que esta iniciativa empresarial y de ocio surgió en el año 2009, de la mano del Fernando Clavijo y del Foro Anticrisis para dinamizar la ciudad en aquel difícil momento.