El Rocío reclama la construcción del polideportivo, aprobado en 2015

El colectivo Salud Alto-El Rocío reclama la construcción del polideportivo de la zona, cuyo proyecto está aprobado desde el año 2015. Así lo informó recientemente el presidente del colectivo, Rodolfo González, quien recordó que, aunque está presupuestado desde hace años, no se ha llevado a cabo por falta de financiación. "Se trata de un proyecto que depende del Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo, por lo que cuando una institución parece que dispone del presupuesto, la otra no lo tiene". De esta manera, el representante vecinal lamenta que el proyecto no se pueda llevar a cabo en lo que queda de legislatura.

González ha mostrado, a través de diferentes vídeos, la situación en la que se encuentra la cancha de la zona, a la que acuden con frecuencia alumnos de los colegios cercanos para realizar actividades. "El suelo está agrietado, las porterías están rotas, falta pintura y ya casi ni vienen a limpiarlo", señala, por lo que, en caso de que no se pueda realizar en estos momentos la construcción del nuevo polideportivo, considera que dicho espacio sí que debería contar con una renovación.

Sin embargo, el hecho de que haya un proyecto ya aprobado para la construcción del nuevo polideportivo también parece que sea un lastre para que se lleve a cabo una reforma del actual. "El Ayuntamiento está realizando la reforma de otros espacios deportivos, pero el nuestro no entró en ese grupo porque cuenta con un proyecto aparte", explicó Rodolfo González, por lo que llevan tres años esperando por unas nuevas instalaciones que parecen que no llegarán en los próximos meses, mientras que los jóvenes de la zona tienen que arreglárselas para pasar el tiempo en unas canchas infradotadas y sin el mantenimiento adecuado. "Es una dejadez lo que están haciendo en este espacio", lamenta el presidente.

Parque infantil

Otro de las quejas históricas del barrio, y que en este caso afecta a los más pequeños, es la ausencia de un parque infantil junto al Centro Ciudadano. Se da la circunstancia de que este lugar sí que disponía de una zona con aparatos de juegos para los niños. Sin embargo, hace unos años, el Consistorio la retiró debido a los posibles daños que podía causar a los pequeños, puestos que se encontraba en malas condiciones. "En ese momento, con Javier Abreu al frente del área de Servicios Municipales y Participación Ciudadana, nos prometieron que instalaría otro parque, pero llevamos años esperando y los niños no disponen de un espacio donde jugar". En este sentido, González recuerda que el propio Centro Ciudadano, aunque sí que se encuentra en buenas condiciones en el interior, tampoco ha recibido el mantenimiento necesario en la parte exterior, que se encuentra "deteriorada y con algunas vallas rotas", señala el presidente.

Todas estas cuestiones hacen que los vecinos de El Rocío se consideren, en ocasiones, "laguneros de segunda". "Los vecinos están enfadados porque los políticos nos prometen cosas que al final no cumplen, cuando sería mejor que si no pueden arreglar ciertas cosas, nos lo dijeran desde el primer momento", concluye Rodolfo González.