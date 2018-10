Miles de pasos guían a La Morenita hasta el Cristo

Habían pasado nueve años desde la última vez que se vieron y la amenaza de lluvia de ayer no impidió el reencuentro. Fue igual de multitudinario que aquel 22 de mayo de 2009 y, desde que arrancó el día, la ciudad ya estaba prácticamente lista para ese gran acontecimiento. Que la Virgen de Candelaria fuera reunirse con su hijo, el Santísimo Cristo de La Laguna, era un emotivo momento que más de 15.000 personas, según la estimación de la Policía Local, quisieron verlo.

La Morenita salió pasadas las seis de la tarde del que ha sido su hogar en esta última semana acompañada de tal cantidad de peregrinos y devotos que era casi imposible permanecer ajeno al acaecimiento. La Catedral estaba tan abarrotada que centenares de fieles esperaban fuera con sus paraguas ante la advertencia constante del mal tiempo. Cuando la Patrona de Canarias apareció con su manto verde y dorado ante ellos, los vítores y aplausos resonaron en el casco de Aguere como muestra de su emoción. "¡Viva la Virgen de Candelaria!", gritaban con caras de verdadera admiración.

La Patrona de Canarias abandonó la iglesia sin sorpresas y movía al gentío con ella a medida que recorría su camino hasta la Plaza del Cristo. Un dispositivo de seguridad de casi un centenar de efectivos fue el encargado de que todo saliera según lo previsto, el cual contó además con la ayuda de un numeroso grupo de voluntarios.

Beatriz Mateos, de 50 años y de La Laguna, y Nieves Rodríguez, con 49 y de Santa Cruz, formaban parte de esa agrupación. "Es la primera vez que vivimos esta experiencia desde el voluntariado y es muy emocionante y nos enriquece como cristianas practicantes", destacó la primera. "Vivir esto a nuestra edad es magnífico e inolvidable", agregó la segunda con una gran sonrisa.

El paso de la talla discurrió por la calle Obispo Rey Redondo y la Plaza del Adelantado, donde entró en el Convento de Santa Catalina, para posteriormente seguir con su ruta por Nava y Grimón, Ernesto Ascanio y León Huertas y visitar el Convento de las Claras.

Una de las personas que no se perdió esta cita fue Ignacio González, pero simplemente para acompañar a su esposa. Mientras esperaba a que La Morenita pasara a su lado, explicó que cree en la Virgen, "pero esos aplausos me entran por un oído y me salen por el otro", dijo con indiferencia. "Es un paripé de imagen igual que el Cristo de La Laguna y todo esto es un negocio porque, qué pasa, ¿que si voy a ver a la de Tejina no le puedo pedir nada?", valoró este vecino del pueblo de Aguere.

Cerca de él se encontraba Nieves García y su familia. La septuagenaria ya fue a ver a la Patrona a Santa Cruz y ayer no quiso perderse la oportunidad de estar junto a ella en el otro municipio porque es "una de las cosas más bonitas que puede haber". "Ya le pedí salud, pero volveré a repetir este deseo y que haya paz en el mundo y trabajo para todos", añadió la chicharrera.

Josuha Rodríguez, de 29 años, acudió desde La Orotava a esta cita porque es "creyente y practicante". "Mis amigos me critican por eso y respetan más otras religiones que la católica, pero es una manera de vivir con la que sumas", defendió el joven de la Villa.

Otros como Arturo Rincón, de 38, decidió acudir al encuentro solo por acompañar a unas amigas que estaban por "novelería", ya que no comparte esa fe ni que se gasten fondos públicos en cosas como folletos cuando "ese dinero podría ir para las asociaciones". Aunque es cierto "que atrae a mucha gente y eso es bueno", reflexionó.

Él era uno de los que esperaba junto a la muchedumbre a que la imagen apareciera en la Plaza del Cristo, y lo hizo después de más de una hora de recorrido. Fue allí donde tuvo lugar el acto principal de la jornada, cuando La Morenita se encontró con el Santísimo Cristo después de nueve años y cinco meses de espera.

La Virgen de Candelaria fue recibida por los coros del Orfeón la Paz y de la Epifanía de la Concepción de La Laguna. La agujas del reloj pasaban de la ocho y la noche ya había inundado Aguere. El obispo de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez, fue el encargado de presidir la eucaristía celebrada en ese espacio al aire libre, en donde se dispusieron un gran escenario y casi 6.000 sillas para atender a la multitud congregada.

Ese fue el broche de oro de la visita de la Patrona de Canarias al Área de Metropolitana con motivo del bicentenario de la Diócesis Nivariense, un evento de 16 días que terminó anoche con su vuelta a casa. Después de la celebración en la Plaza del Cristo, la imagen emprendió el viaje acompañada de fieles y peregrinos para regresar a la Basílica de Candelaria, en donde está previsto que hoy, a las 12:00 horas, tenga lugar una misa para darle la bienvenida a la Villa Mariana.