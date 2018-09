Dimite el director del proyecto 'Ciudad Amigable con las personas mayores'

El portavoz del Partido Popular (PP) de La Laguna, Antonio Alarcó, anuncia su intención de elevar al próximo pleno del Ayuntamiento una solicitud para que la actual concejal de Bienestar Social y Calidad de Vida, Flora Marrero, sea reprobada. Según el popular, "Marrero ha demostrado su nula capacidad en la gestión del proyecto para convertir al municipio en Ciudad Amigable con las Personas Mayores, adoptando las medidas pertinentes para desbloquear y relanzar un proyecto estancado desde 2016, pero que ha servido a Coalición Canaria (CC) para sacarse todo tipo de fotos propagandísticas, lo que ha llevado al director del proyecto, José Arnay, a presentar su dimisión". En la mencionada dimisión, realizada a través de una carta, el propio Arnay argumenta que "no acepto ni entiendo la falta de implicación de la Corporación en el mismo, ni tampoco que ahora se juzgue la capacidad técnica ni intelectual de las personas que han estado trabajando en el mismo sin percibir cantidad económica alguna, debido a la mala gestión que también se ha realizado de la financiación para llevar a cabo el proyecto", lo que a juicio del exdirector del proyecto, ha provocado un clima nada propicio para una colaboración efectiva en el proyecto.

"El propio Arnay argumenta que la participación del Ayuntamiento en la Fase I no ha existido, y lo que es peor, denuncia que a pesar de que la Corporación debía mantener una absoluta neutralidad para que no interfiriera ni contaminase la opinión que puedan tener las personas participantes, desde un primer momento la concejal de Bienestar Social se ha reunido con las asociaciones de mayores en actos previos a la intervención del equipo de evaluación y las dificultades que han tenido para acceder a las mismas asociaciones, algo que nos parece de extrema gravedad al confirmarse que se ha utilizado un proyecto social con fines electoralistas", señala Antonio Alarcó. Y es que el propio director del proyecto señala en su carta de dimisión que "tal vez esto obedece a que se pensaba que se evaluaba el trabajo a una Concejalía concreta y no se entendió que era la opinión de los colectivos de personas mayores sobre sus condiciones de vida, espacios y recursos vitales a medio y largo plazo lo que realmente se trataba de evaluar".

Según explica el propio Alarcó, "no se puede gestionar un proyecto de un calado social enorme como este, que afecta a un colectivo poblacional tan amplio y sensible, pretendiendo enfocarlo hacia un terreno político partidista con fines electoralistas y clientelares. Nunca se debe hacer política con lo social ni con lo sanitario. Siempre he dicho que no se debe hacer política con la sanidad, sino políticas sanitarias, al igual que no se debe hacer política con los asuntos sociales, sino políticas sociales".

Ante la dimisión del director del proyecto, La Laguna dejará de ser candidata a convertirse en Ciudad Amigable con las Personas Mayores, que junto a los argumentos ofrecidos por Arnay, son considerados de extrema gravedad por el Partido Popular.