Los vecinos inician una recogida de firmas contra el velatorio del Cristo

El colectivo lagunero contra la instalación del velatorio en la plaza del Cristo está recogiendo firmas para paralizar el uso fúnebre de este emblemático espacio. Así lo dieron a conocer ayer los representantes del Colectivo de Esclavos No al Velatorio, Juan Pedro Amador; la Asociación en Defensa de San Cristóbal de La Laguna, Julio Torres; y la Asociación de Vecinos Ruala, Francisco Llarena.

En concreto, son más de 20 los colectivos que se oponen a la construcción de un velatorio en la plaza del Cristo, y que han iniciado la recogida de firmas que harán llegar al alcalde y al resto de la Corporación local, así como al obispo de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez, y al nuncio de Su Santidad en España, Renzo Fratini.

Los portavoces explicaron que se ha solicitado la licencia de obra para la edificación de un "macro velatorio" en la plaza del Cristo, frente al asilo de ancianos. En concreto, este contará con cinco salas, además de la de tanatopraxia, de espera o recepción, así como servicios, oficinas, rampas y zonas de carga y descarga de féretros.

Según explican, el acceso de los coches fúnebres tendrá que ser, obligatoriamente, a través de la propia plaza. "El Santuario del Cristo se convertiría en la capilla de exequias, con lo cual estaría continuamente ocupado por féretros, con un movimiento constante de entierros en el mismo", añaden los críticos al velatorio.

Por ello, los colectivos que se muestran en contra de este velatorio creen que " intentar hacer uso de un lugar dedicado a la oración y al esparcimiento de La Laguna y de la Isla desde hace más de 400 años constituye un ultraje al Santuario y a la plaza, y, en definitiva, a la memoria colectiva. También es un atropello a los vecinos que han adquirido una vivienda en la zona (se desvalorizará), así como a los comerciantes".

Además, señalan que es un lugar infradotado de plazas de aparcamientos, pues se requiere cubrir las necesidades de los vecinos y usuarios del Mercado, así como del futuro centro médico, además de los usuarios de la plaza y del Santuario del Cristo.

El colectivo contra la instalación del velatorio está integrado por el Colectivo de Esclavos No al Velatorio, las asociaciones de vecinos La Ruala, Casco Histórico, Federación CEC Nivaria, San Roque, Jardina, Bronco-Lomo Largo; San Diego, Los Molinos-San Honorato, Guajara, Geneto; ContFusa Solidaria de Las Mantecas; Federación Los Menceyes; Federación de Geneto; y la Asociación en Defensa de San Cristóbal de La Laguna, entre otros.

A favor

Por su parte, desde la Esclavitud del Cristo, promotores del velatorio, han iniciado una campaña informativa sobre la construcción del mismo, en la que se da a conocer los pasos llevados a cabo desde hace 20 años. Entre las razones para apoyar el velatorio destacan que "es un proyecto que beneficia a todos los ciudadanos, aportándoles un nuevo espacio, cómodo, accesible y emblemático". Además, resalta que se tratará de un velatorio y no un tanatorio, por lo que no habrá chimeneas ni crematorio; y no funcionará durante las fiestas del Cristo. Así mismo, resaltan que los vehículos entrarán por el mismo camino que hacen los que están al servicio del Santuario, o los del Ejército al antiguo cuartel, pasando por la esquina superior de la plaza, entre otras cuestiones.