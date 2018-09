Rosario Álvarez destaca el papel de las mujeres y la música en los actos religiosos

El vínculo existente entre la música y la historia religiosa en La Laguna centró ayer el pregón de las fiestas del Cristo, como no podía ser de otra manera, ya que estuvo a cargo de la catedrática de Historia de la Música de la Universidad de La Laguna y vicepresidenta primera de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel de Arcángel, Rosario Álvarez Martínez.

La pregonera llevó hasta su faceta profesional su discurso, resaltando el protagonismo que han tenido, a lo largo de los años, algunos instrumentos musicales en los actos religiosos de La Laguna, y destacando, desde un inicio, el papel de las mujeres en la religión, ya que "es en un entorno femenino donde la devoción se impone". Además, también recordó la existencia de una cofradía mixta en La Laguna, que se extinguió en 1659 la Esclavitud, formada "exclusivamente por hombres de las altas clases sociales".

En cuanto a la faceta musical, aseguró que "a la solemnidad de un culto contribuía sobre todo la música". E hizo un recorrido por los órganos que ha habido en los inmuebles religiosos de La Laguna, llegando a ser "la ciudad que más organeros tuvo en el pasado".

"La Laguna posee dos de los mejores instrumentos germanos que existen en Canarias, procedentes de las importaciones que se hicieron desde Hamburgo a lo largo del 700", explicó. Así, la música emitida desde estos órganos ha estado muy presente en las fiestas de septiembre, como explicó la pregonera, porque "todos estos instrumentos han servido y sirven para tañerle al Cristo en su recorrido procesional por la ciudad". Y es que la Catedral, la Concepción y los conventos que cuentan con estos instrumentos están presentes en diferentes actos. "Los seis órganos que tiene La Laguna le han dedicado siempre su música al Cristo", destacó Álvarez. Ya a partir del siglo XVIII aparecieron otros instrumentos, como los violines, que empezaron a participar en los actos más solemnes de los cultos laguneros, señaló.

La musicóloga también tuvo oportunidad de recordar su infancia, en la que compartió muchos momentos en la ciudad de Aguere, ya que, a pesar de nacer en La Laguna, vivía en Santa Cruz, pero nunca perdió ese vínculo, una conexión que también la une a la imagen del Cristo y su Santuario, ya que parte de sus familiares se casaron en dicho templo. Sus recuerdos del casco, donde nació, y del camino del Rayo, donde veraneó durante algunos años, es de donde provienen sus primeros recuerdos de las fiestas del Cristo, aunque reconoció que de aquella época o de sus años de la universidad, poco recuerda de los actos religiosos, por lo que ha realizado una labor de investigación para el pregón, gracias a la que ha descubierto que no hay datos certeros sobre la llegada de la imagen del Cristo a La Laguna o su autoría, lo que le da "un atractivo halo de misterio que ha contribuido a propagar su devoción".

Influencias

Rosario Álvarez mostró su cariño por La Laguna y Santa Cruz en su pregón, dos ciudades que le influyeron de diferente manera, puesto que, según explicó, "si bien Santa Cruz fue para mí la ciudad que me inició y me condujo por las sendas de la música clásica..., La Laguna fue la ciudad que me zambulló en el mundo de la investigación histórica, con sus numerosos archivos y entidades científicas".