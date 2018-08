Díaz: "La Laguna ha sido, es y seguirá siendo referencia universitaria"

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, señaló ayer que el municipio seguirá siendo referencia a nivel universitario independientemente de que cuente con algunas de sus sedes fuera de la localidad lagunera. Así lo afirmó después de que recientemente el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, haya ofrecido algunos espacios a la Universidad de La Laguna (ULL) para instalar en la capital alguna de las facultades.

Díaz recalcó que "es legítimo que cualquier regidor quiera tener representación de una universidad como la de La Laguna, que ha crecido y en la que se ha creado el sentimiento de canariedad, y, por lo tanto, es una universidad de toda Canarias. La Laguna ha sido, es y seguirá siendo referencia en el ámbito universitario".

El regidor lagunero insistió en que "el espíritu y las vivencias que supone pertenecer a un municipio universitario solo lo tiene La Laguna, y eso no se trasladará por decreto por muchos deseos que tenga quien sea". Aún así, destacó que "no está para iniciar discusiones aldeanas".

José Alberto Díaz resaltó que desde el inicio de su mandato no ha dejado de trabajar con la ULL, "apoyando el Campus África o con la creación del Campus América, se le ha entregado a la entidad educativa la Medalla de Oro de La Laguna, estamos trabajando el Plan General con profesionales de la ULL, hemos hecho estudios en el ámbito del turismo o en el ámbito energético, por ejemplo".

Por su parte, en cuanto a la decisión de algunos partidos de la oposición que han manifestado su intención de llevar al próximo pleno una moción para debatir sobre el futuro de la universidad y promover su defensa, el alcalde lagunero manifestó que "la oposición está amplificando estas situaciones y se sitúan en el conflicto permanente". Aún así, aclaró que "por supuesto que si presentan una moción para defender la Universidad de La Laguna, la defenderemos, pero la ULL se defiende bonificando el IBI -10 millones de euros-, como hemos hecho, y no he visto ninguna declaración de apoyo de la oposición, al revés, Cs incluso estaba en contra; se defiende haciendo el Campus América, y no he visto ninguna felicitación".

El alcalde matizó que, aunque "ahora salen todos en defensa de la ULL porque ahora hay un municipio que quiere poner sedes en él, eso es competencia del rectorado, y lo que hay que preguntarle al rector de la ULL, Antonio Martinón, es si se siente cómodo y apoyado por el municipio".