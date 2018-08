La verbena de la Pamela se celebra hoy con nuevos controles antidroga

La verbena de la Pamela que se celebra hoy en Tejina a partir de las 15:00 horas contará este año con la introducción de nuevos controles de alcoholemia y drogas durante el transcurso de la jornada. El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, Jonathan Domínguez, indicó que a lo largo de todos los actos enmarcados en las fiestas en honor a San Bartolomé, que se desarrollarán a lo largo de este mes, contarán con controles continuados para garantizar el buen desarrollo de la fiesta.

El dispositivo de seguridad que se pondrá en marcha a lo largo del día es muy similar al que se estableció hace dos semanas con la celebración de la verbena del Agua. Serán unos 40 agentes en total los que velen por la seguridad de los asistentes, entre Policía Local de La Laguna, Policía Nacional y Policía Canaria. "Con los controles que realizará la Policía Local, en los que por primera vez no se anunciará los puntos exactos en los que estarán situados, pretendemos que los asistentes no entren con droga a la verbena de la Pamela y no salgan alcoholizados de ella. Será en ese sentido en el que trabajaremos", anunció Jonathan Domínguez, quien especificó que todos estos controles se realizarán a lo largo de toda la jornada y hasta bien entrada la noche.

Además de todos estos controles, se efectuarán cortes de tráfico a partir de las 15:00 horas. Además, habrá prohibiciones de estacionamiento en diferentes calles. Todo ello estará debidamente señalizado a lo largo de la jornada.

Ya son dos los años en los que la verbena de la Pamela coincide con el día festivo del 15 de agosto. La Comisión de Fiestas 2018 destaca lo bien que se desarrollaron los actos el pasado año y que el traslado de esta celebración al día de fiesta permite que tanto este acto como la fiesta de los corazones adquieran la importancia que se merecen por separado. De ahí que decidieran continuar con la tradición del pasado año.