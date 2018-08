La catedrática Rosario Álvarez leerá el pregón de las fiestas del Cristo

El pregón de las fiestas del Cristo tendrá lugar el próximo día 31 de agosto, a partir de 20:30 horas, en la Casa de los Capitanes y estará a cargo de la catedrática en Historia de la Música de la Universidad de La Laguna, Rosario Álvarez Martínez, según informó este viernes el alcalde del municipio, José Alberto Díaz, durante la presentación del cartel del Ayuntamiento de las fiestas que se celebrarán en las primeras semanas de septiembre. El acto también contó con la presencia de la concejal de Fiestas, Atteneri Falero, y el autor del cartel, Manolo Sánchez.

Para el alcalde, el cartel define a la perfección las fiestas del Cristo y representa el significado de las mismas. Así, en la obra se aprecia en un primer plano la imagen del Cristo y, bajo él, se encuentra la fachada del Santuario. En su elaboración destacan los tonos ocres.

José Alberto Díaz destacó el orgullo que supone el acto de presentación del cartel del Cristo para los laguneros, sobre todo por el currículum de su autor, un lagunero que también cuenta con una gran historia. "Manolo Sánchez ha realizado un trabajo magnífico, que continúa engrandeciendo a La Laguna con sus aportación artística. Es un marco que define la importancia de estas fiestas, ya que es una pieza espectacular, que representa la esencia del evento", afirmó.

Por su parte, Manolo Sánchez aseguró que cuando le pidieron que elaborase el cartel de las fiestas del Cristo de este año pensó que sería un reto, por lo que lo aceptó porque "me gusta buscarle solución a los retos". Para el artista, el cartel de unos festejos es "la cara de las fiestas", por eso, no podía faltar la imagen del Cristo de La Laguna.

El regidor lagunero quiso agradecer tanto al autor del cartel como a la pregonera, que no pudo estar presente en el acto, porque ambos "dignificarán las fiestas".

Por otro lado, aunque la intención del Ayuntamiento de La Laguna y de la Esclavitud del Cristo era unificar el diseño del cartel y elaborar uno solo, el alcalde señaló que este año no se ha podido plasmar esta idea, pero hay "buena sintonía" entre ambas instituciones, por lo que no descarta que se lleve a cabo en futuras ediciones.

Pregonera

Rosario Álvarez Martínez simultaneó sus estudios de Geografía e Historia en la Universidad de La Laguna con los del Grado Profesional de Piano en el Conservatorio de Santa Cruz, estudios que continuó en Madrid. En 1982 recibió el Premio Nacional de Musicología.

Desde entonces, ha desarrollado una gran labor tanto en el campo docente e investigador como en el de la recuperación del patrimonio y difusión musical. Sus numerosos trabajos han sido publicados en revistas especializadas de ámbito nacional e internacional.

Fue presidenta de la Sociedad Española de Musicología (1999-2007), de la Real Academia Canaria de Bellas Artes (2009-2017) y actualmente ejerce como vicepresidenta primera de esta Corporación, en la que ingresó en 1985.