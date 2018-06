EL PSOE reclama el inicio de la primera fase de las obras para el nuevo mercado

La portavoz del Partido Socialista (PSOE) en La Laguna, Mónica Martín, reclama el inicio de las obras de construcción del nuevo mercado municipal en su ubicación histórica, junto a la plaza del Adelantado. La también primera teniente de alcalde sostiene que "ya han pasado demasiados años desde que la recova se trasladó a la plaza del Cristo de manera provisional" y reclama el inicio de las obras del nuevo edificio.

Mónica Martín reconoce que se trata de una intervención compleja puesto que no solo hay que levantar el nuevo edificio en su antigua ubicación, sino que además hay que realizar la canalización del barranco de la Carnicería -que discurre cerca de la zona en la que se realizarán las obras-, así como la mejora de la red de pluviales del entorno. De este modo, Martín indica que el grupo socialista lagunero ha mantenido encuentros con los responsables del Consejo Insular de Aguas de Tenerife y el Consejo de Mercado para tratar de establecer diferentes fases dentro de la intervención y que, de este modo, se agilicen los plazos de la obra.

"Nosotros planteamos realizar la intervención del mismo modo que se realizó la obra del nuevo edificio de los Juzgados, que se encuentran al lado de donde iría ubicado el nuevo edificio del mercado municipal", explica Mónica Martín, quien añade que, de este modo, únicamente habría que afrontar la obra en una zona acotada del barranco, y no en toda su longitud.

"No debemos esperar más para solucionar este problema", sentencia la portavoz del PSOE lagunero, quien añade que, cuando finalice esta fase de la obra, "se podrá seguir afrontando el resto de la obra que se hace necesaria en el barranco de la Carnicería". Así, adelanta que "tanto el Consejo de Mercado como el Consejo Insular de Aguas han afirmado que es viable llevar a cabo el proyecto de la manera en la que nosotros lo estamos planteando".

La socialista lagunera reclama "no esperar más" y reconoce que "no solo se trata de una reivindicación histórica, sino que además preocupa el paso del tiempo sobre la estructura provisional de la plaza del Cristo, que no estaba proyectada para estar en funcionamiento durante tanto tiempo".

El proyecto para la construcción del nuevo mercado, así como las mejoras que han de realizarse en la zona colindante tienen un coste de unos 21 millones de euros y la idea es que se pueda llevar a cabo a lo largo de unos 36 meses. El pasado mes de diciembre se cumplieron diez años desde que la instalación abría sus puertas en la lagunera plaza del Cristo. Este traslado se hizo necesario después de que los 87 puestos tuvieran que ser desalojados del edificio ubicado en la plaza del Adelantado por problemas estructurales de la emblemática construcción. En aquel momento, se anunció que la estructura abierta en la plaza del Cristo sería provisional y únicamente acogería a la recova durante unos cinco años; sin embargo, la situación se ha dilatado en el tiempo.