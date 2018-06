Unid@s presenta aportaciones a la ordenanza de venta ambulante

La Concejalía de Economía, Empresa y Empleo abrió, el pasado 2 de mayo, un periodo de consulta pública previo a la elaboración del borrador definitivo de la ordenanza de venta ambulante municipal. Esta iniciativa fue acordada en la sesión plenaria celebrada en septiembre de 2015, a propuesta de Unid@s se puede, cuando se tomó el acuerdo de iniciar las labores necesarias para la puesta en marcha del mercadillo de venta ambulante lagunero. Esta idea también fue llevada a pleno en 2009, 2010 y 2012.

El portavoz de la formación lagunera, Rubens Ascanio, explica que han presentado aportaciones "con voluntad de incorporar propuestas que puedan servir para facilitar y mejorar este proceso en la medida de lo posible, así como reforzar el trabajo técnico realizado, que nos consta que ha sido intenso". Destaca que "en este momento parece que hay voluntad por parte de María José Castañeda, responsable de Comercio, para desarrollar algo que lleva ocho años bloqueado en nuestro municipio, lo que es de agradecer".

Explica que "las normas de la Unión Europea entienden que es compatible el comercio tradicional con la venta ambulante, que está en un limbo jurídico muy preocupante en el municipio debido a la falta de voluntad política de los responsables de Comercio, que en el mandato anterior llegaron a pagar unos 18.000 euros a la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna para la redacción de un borrador de ordenanza que finalmente no ha sido utilizada". Para la redacción de estas aportaciones a la ordenanza "hemos tenido en cuenta el mercadillo de Teguise que según hemos sabido es una estructura de venta ambulante que a día de hoy no ha generado conflictos, lo que es bastante habitual en este tema". El concejal asegura que "se trata de garantizar esta actividad en condiciones de legalidad, frente a lo que existe actualmente, que es una acción irregular que no beneficia a nadie".

Ascanio asegura que "los responsables municipales deberán coordinarse con el tejido asociativo para elegir los lugares donde serán ubicados estos mercadillos, un elemento que debe ser fruto de acuerdo, así como cumplir con la legalidad vigente de tasas y cánones. Igualmente no podrán romper con ciertos criterios estéticos y cumplir con unas claras medidas higiénico sanitarias". El edil afirma que La Laguna debe cumplir con la normativa europea y estatal e indican que "la apertura de centros comerciales de mediano tamaño contemplada en los borradores del Plan General (de menos de 4.000 metros cuadrados) creemos que generará mucho más conflictos con el pequeño comercio que una actividad como esta".