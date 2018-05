Una tradición única en el mundo

La mejor manera de celebrar el Día de Canarias es mostrando las tradiciones de las Islas, que son únicas en el mundo, y así ocurrió ayer en la Casa del Ganadero de La Laguna, donde los ganadores de arrastre de ganado de las islas de Tenerife y La Palma compitieron en la XV prueba regional de arrastre de ganado que, este año, con motivo del fallecimiento del ganadero Pedro Molina, uno de los impulsores de este deporte autóctono, ha servido para hacer un recuerdo a su memoria, como con el resto de los actos que organiza la Federación de Arrastre de Ganado. Su presidente, Santiago Cacho, explicó que este "es el primer concurso regional que hacemos sin Pedro, por lo que es un poco triste, pero todos los actos de este año son en homenaje a él".

El arrastre de ayer, en el que participaron 20 yuntas de diferentes categorías, contó con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias y el Cabildo, Fernando Clavijo y Carlos Alonso, respectivamente; y el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, entre otros representantes políticos.

Fernando Clavijo dio las gracias a los propietarios de las yuntas y al público por lograr que estas tradiciones no se pierdan y por dedicar el acto a Pedro Molina, a quien "echamos de menos". Carlos Alonso resaltó que "es un día para celebrar lo que somos: un pueblo unido que, aunque separado en siete islas, cuenta con una sola alma". Así, el presidente del Cabildo señaló que "tenemos que reivindicar lo que somos, pero este también es el momento para planear las mejoras para el futuro". Por su parte, José Alberto Díaz dio la bienvenida a los asistentes y recordó que era un día "para celebrar una tradición especial y de nuestra identidad, en la que, además, se muestra el amor hacia los animales".

Y es que como el presentador del evento no dejaba de repetir: "Somos diferentes, somos únicos y nuestras tradiciones también son únicas". La jornada comenzó con el cielo nublado y algo de llovizna, pero eso no impidió que los aficionados a este deporte llenaran las gradas de la Casa del Ganadero para ver a los participantes con sus yuntas. Y, como ocurre con el resto de tradiciones isleñas, esta también es una cita para vivir en familia, por eso no faltaron los padres y abuelos que transmitían a los más pequeños de las familias su pasión por el arrastre y, como no podía ser de otra manera, si hay algo que les gusta a los niños son los animales. Por ello, en los momentos previos al inicio de la prueba, estos se dirigían a la zona donde esperaban los animales para verlos de cerca y acariciarlos, pero siempre vigilando las espaldas para evitar que los cuernos pudieran jugar malas pasadas.

De esta manera, parece que el futuro de estas tradiciones canarias está asegurado, ya que hay una cantera que viene pisando fuerte, como demostraron ayer los jóvenes participantes en la liga infantil Cabildo de Tenerife de arrastre, que dirigieron sus yuntas por el recorrido como si llevaran décadas de experiencia. Y como también se podía deducir entre público, con los más pequeños pidiendo a sus padres poder tener uno de esos animales.

Los premiados

Como toda competición que se preste, en esta también hubo ganadores. Así, en la categoría de toros de primera venció Juan Tomás Hernández Jacinto; en toros de segunda, José Manuel Marrero Ayala; y en toros de tercera el vencedor fue Roberto Antonio Pérez Santana. Por su parte, en vacas de primera se alzó con el premio Esperanza Díaz Rodríguez; en vacas de segunda, Jorge David Siverio Hernández, quien también ganó en la categoría vacas de tercera. Así mismo, el primer clasificado en la categoría especial fue Jesús Manuel González Medina.