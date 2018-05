El vecino que luchó por la Montaña

Una de las personas que más luchó para conseguir mejoras para San Matías fue Juan Díaz de la Cruz, un vecino que, además, fue uno de los profesores más carismáticos de la zona. El buen recuerdo de este docente quedó de manifiesto el pasado lunes, ya que el que fuera su instituto, el IES San Matías, le rindió su particular homenaje. El profesor también fue un líder del movimiento vecinal y, sobre todo, es recordado por ser uno de los grandes defensores de la Montaña de Taco. El último pleno también sirvió para culminar el reconocimiento que el municipio ha querido hacerle, otorgándole su nombre a una calle, gracias al acuerdo unánime de toda la Corporación. En concreto, la vía con su nombre es la que comienza en la calle de La Milagrosa, discurre por el lateral de la iglesia y el solar del Belén de San Matías y llega hasta la calle San Bernardino.

El del pasado lunes fue un homenaje especial, ya que lo realizaron los propios estudiantes. Así, los jóvenes del instituto presentaron varios trabajos que han realizado en torno a la Montaña de Taco y su maestro: de Juan Díaz El Maestro o Juan San Matías, como se le conocía. En el acto estuvo presente el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, acompañado de concejales de la Corporación de diferentes partidos. El alumnado de Bachillerato expuso su trabajo sobre la flora y fauna que existía en la Montaña de Taco, la producción de la cochinilla, la población que llegó y creció en el barrio, así como una muestra de diversas anécdotas de los vecinos.

Además, se puso de relieve la necesidad de recuperar la montaña y que se pueda convertir en un gran parque. Al respecto, la concejal de Urbanismo, Candelaria Díaz, en uno de los vídeos indicó que en el marco del DUSI (Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado) de Taco del Cabildo de Tenerife se contempla regenerar esta zona pero que ello debe ser fruto de un proceso de participación ciudadana y decidir el cómo se hace.

El acto estuvo cargado de emotividad y también contó con la presencia y participación de la familia, quienes reivindicaron el papel de la igualdad y de las mujeres que han luchado por los intereses de San Matías y que, según expresaron, también merecen un homenaje en vida.

El alcalde cerró el acto destacando que "San Matías no sería hoy lo que es si Juan Díaz de la Cruz no se hubiera ocupado y preocupado por su barrio". Además, indicó que el pasaje que se ha rotulado con su nombre "no pretende saldar la deuda que tiene contraída el barrio de San Matías, y por extensión La Laguna, con Juan Díaz, sino simplemente es un gesto de admiración y reconocimiento".

Díaz elogió a Juan el maestro expresando que "un ciudadano que supo poner la educación como el motor para cualquier cambio de progreso individual y colectivo; que no se limitó a socializar conocimientos, sino a formar en valores". José Alberto Díaz adoptó el compromiso de seguir su ejemplo y "que sus lecciones de compromiso, lucidez y generosidad no serán olvidadas".