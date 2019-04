Trump anuncia la marcha de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) abandonará su cargo y que su puesto será ocupado por el actual comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Kevin McAleenan.



Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de abril de 2019

....I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de abril de 2019

Algunos medios habían informado de que Nielsen se habí, una cita que no estaba marcada en la agenda del fin de semana del mandatario.Nielsen se había convertido en el brazo a ejecutar las políticas migratorias del presidente, las cuales habían recibido críticas por parte de la oposición y de numerosos grupos sociales por lo que consideraban una actuación carente de humanidad por parte de la Administración., especialmente tras la renuncia del jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, que fue quien propuso el nombre NSin embargo, su salida no se consumó hasta este domingo cuando, según informan algunos medios,En su carta de renuncia, que ha sido divulgada por algunos medios, Nielsen expresa su deseo de que su sucesor tenga el "a" que, según dice, han mermado la capacidad del DHS de "salvaguardar" al país.Algunas organizaciones sociales, como America's Voice, no tardaron en reaccionar a la noticia en las redes sociales y apuntaron que, a pesar de su renuncia, "llevada a cabo por el Ejecutivo y que ha supuesto la separación de miles de menores que cruzaron la frontera sur del país con sus familias.