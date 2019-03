La UE anuncia una cumbre extraordinaria el 10 de abril por el Brexit

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, convocó este viernes una cumbre extraordinaria para que los líderes de los países de la Unión Europea (UE) debatan los próximos pasos en el proceso del Brexit, después de que el Parlamento británico rechazara este viernes por tercera vez el acuerdo de salida.





In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit