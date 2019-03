El Parlamento británico vuelve a votar hoy el acuerdo del Brexit

La Cámara de los Comunes vota este viernes el acuerdo del "divorcio" del Reino Unido de la Unión Europea (UE), el día en que estaba previsto el Brexit o salida del país de este bloque comunitario.

Esta será la tercera vez que la primera ministra británica, Theresa May, somete a votación el documento de retirada, de 585 páginas, después de que este texto -junto con la declaración política que fija a grandes rasgos la futura relación bilateral- fuera rechazado por abrumadora mayoría en enero y este mes de marzo.



¿Por qué la votación de este viernes es distinta?

Los Comunes debatirán a partir de las 9.30 GMT el llamado Acuerdo de Retirada (WA, en inglés), un documento vinculante que hace referencia a la desconexión del Reino Unido de la UE. La votación está prevista para las 14.30 GMT.

Los diputados no votarán la declaración política no vinculante que acompaña el tratado del Brexit.



¿Qué cubre el acuerdo del "divorcio?

Hace referencia a un periodo de transición desde el momento de la salida hasta finales de 2020. También establece los derechos de los ciudadanos británicos y comunitarios, la factura que el país deberá pagar por su salida -de unos 45.000 millones de euros-, así como la controvertida salvaguarda irlandesa, diseñada para evitar levantar una frontera física entre las dos Irlandas.



¿Por qué la primera ministra optó por esta votación?

La medida asegura que el Gobierno podrá cumplir con las reglas fijadas por el presidente de la cámara baja, John Bercow, al recalcar que May no podía someter a votación otra vez el acuerdo del Brexit si no había cambios sustanciales, en virtud de una costumbre que data de 1604 y el libro de reglas "Erskine May", un texto autorizado de legislación parlamentaria y procedimiento.

Al dividir el tratado del Brexit (el acuerdo y la declaración política), el Gobierno cumple con los requerimientos de Bercow de que se trata de una votación diferente.

No obstante, el voto de hoy no le permite al Parlamento ratificar el tratado completo del Brexit porque para ello debe haber un "voto significativo" del documento completo.



¿Cuál es el objetivo de esta votación?

Si la votación sale adelante, el Reino Unido cumpliría inmediatamente con las condiciones para poder prorrogar la fecha del Brexit, de hoy hasta el próximo 22 de mayo.

Pero si la moción es rechazada, el Reino Unido tendrá tiempo hasta el próximo 12 de abril para pedir otra prórroga a fin de continuar con las negociaciones o retirarse sin acuerdo alguno.



¿Cuáles son las posibilidades de que el acuerdo sea apoyado?

Muy difíciles. El Partido Laborista británico, primero de la oposición, y el probritánico Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte ya han anticipado que votarán en contra.

Así, el Gobierno confía en contar esta vez con los apoyos de los diputados conservadores euroescépticos y de algunos laboristas.

El anuncio el miércoles de May de que dimitirá si el acuerdo es apoyado y no estará al frente de la segunda fase de las negociaciones con Bruselas (durante el periodo de transición), fue bien recibido por algunos diputados "tories" (conservadoares) euroescépticos, que han adelantado que esta vez votarán a favor del acuerdo.