El régimen de Maduro inhabilita a Guaidó para cargos públicos

El contralor general de Venezuela, Elvis Amoroso, anunció este jueves la inhabilitación del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido por más de medio centenar de naciones como presidente encargado del país, para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años, una mediad que el líder opositor ya ha rechazado.

Guaidó tildó de "farsa" la inhabilitación y dijo que no existe tal cosa porque no hay contralor. "No existe un contralor, no existe una inhabilitación, el Parlamento venezolano es el único que puede designar un contralor", señaló al recordar que Amoroso,fue designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y no por la Asamblea Nacional, que es el órgano previsto para ello.

Amoroso señal en una comparecencia transmitida por el canal estatal VTV que se "presume" que Guaidó "ocultó o falseó" datos de su declaración jurada de patrimonio, y a su vez recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar.

El contralor venezolano dijo que Guaidó realizó desde 2015 más de 90 viajes al exterior con un coste superior a los 310 millones de bolívares (94.096,79 dólares a la tasa de cambio oficial) sin aclarar cómo pudo costear estos gastos.

Muchos de estos viajes, indicó Amoroso, se realizaron usando "aeronaves privadas".

Según Amoroso, Guaidó ha permanecido fuera de Venezuela 248 días desde que ganó un escaño como diputado.

El contralor no precisó desde qué fecha comienza a correr la inhabilitación, dijo que Guaidó será además multado por un monto que no especificó.

La contraloría venezolana estimó en 200 millones de bolívares (60.707,60) los gastos de Guaidó por su permanencia en "hoteles de lujo" fuera del país.

El funcionario aseveró que estos gastos "no se corresponden" con los puede permitirse un diputado venezolano y agregó que se solicitará a los hoteles en los que se hospedó Guaidó dentro del país para aclarar cómo pagó el opositor su estadía.

La Fiscalía venezolana ya abrió dos investigaciones contra Guaidó, un joven legislador del partido Voluntad Popular (VP) -del opositor preso Leopoldo López- que ascendió el 5 de enero pasado a la jefatura del Parlamento venezolano.

Una de estas investigaciones está relacionada con su proclamación como presidente encargado, y la otra con su presunta implicación en el primer apagón masivo que sufrió Venezuela el pasado día 7.

Venezuela atraviesa una nueva fase de tensión política desde enero pasado, cuando el gobernante Nicolás Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un Gobierno interino que apoyan más de 50 países.