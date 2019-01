La guerra de los waorani

Todavía son muchos y diversos los pueblos originarios en el mundo en situación de no contactados o que han decidido continuar viviendo según sus costumbres y cosmovisión milenaria, es decir, "en aislamiento voluntario". Sin embargo, ha sido la muerte de un pastor evangélico redentorista estadounidense a manos de los andamaneses, indígenas de las islas Andamán y Nicobar, en el extremo suroriental del Golfo de Bengala, India, en noviembre, la que ha colocado a estos pueblos milenarios bajo el foco de la actualidad internacional.

Por lo general, estas situaciones no constituyen únicamente una cuestión espiritual o religiosa, sino también económica. Diversas Iglesias ven en la evangelización de estos pueblos no sólo un reto pastoral, sino también la posibilidad de obtener una promoción internacional que les reporte ingentes donaciones y fondos. En otras ocasiones, como en el caso de los waorani, en su momento, y los tagaeri y taromenani, en la actualidad, la domesticación de estos pueblos en la Amazonía de Ecuador facilita la explotación petrolera, maderera o minera en su territorio. Para los Estados también supone la posibilidad de colonizar territorios que se escapan a su control.

Y no solo se producen muertes entre las personas, organizaciones o empresas que penetran en su territorio. Hoy siguen estallando guerras tribales entre dichos pueblos o entre diferentes clanes de los mismos, cuya gestión por la justicia ordinaria, ajena a su cosmovisión y costumbres milenarias, se hace difícil hasta el punto que puede originar tales perjuicios a los implicados que lleven a su desaparición como pueblos o la pérdida de su cultura e identidad, lo que supondría un etnicidio, como en el caso que nos ocupa.

Preparados para la sentencia

Las partes involucradas en el Caso Waorani se preparan para recibir la sentencia que prevé dictar el Juzgado Segundo de Garantías Penales de la ciudad amazónica de Coca, departamento de Orellana, Ecuador, el próximo día 31 de enero por la muerte de un clan taromenani en aislamiento voluntario a raíz de un enfrentamiento armado en 2013, cuando la entrada de las empresas petroleras en su territorio intangible en el Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo, hasta entonces protegida, empujó a estos pueblos no contactados hacia territorios de los waoranis, produciéndose muertes en ambos bandos y el secuestro, para los atacantes acogida, de dos niñas supervivientes.

Después de más de 5 años de proceso legal, los defensores y asesores de los waoranis acusados de homicidio y la misma organización de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) vienen preparando una serie de medidas y argumentos, no solo legales sino también científicos, políticos y antropológicos. Tal vez, la remisión del caso a la Justicia internacional, concretamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sea su última esperanza.

El proceso se inició en 2013 con la detención de seis pekenanis (guerreros y hombres de conocimiento) del pueblo woaorani por el ataque y muerte de un clan taromenani, después de que éstos mataran a dos ancianos de los primeros con los que se encontraron en su desplazamiento, provocado por la entrada de petroleras en su territorio Yasuní. Ese mismo año, el Gobierno de Correa licitaba varios bloques petroleros que comprenden territorio del hasta entonces parque nacional y de los taromenani en aislamiento provocando su huida hacia territorio waorani. 'Muchos actores intervinieron inicialmente en el proceso judicial. El Estado se arrogaba la jurisdicción que debía tratar el caso. A pesar de que la Constitución ecuatoriana reconoce la Justicia Indígena y su vigencia en determinados supuestos legales, en situaciones con resultado de muerte el caso siempre pasa a manos de la Justicia ordinaria. La acusación en un principio fue por "genocidio". Además, interesado en los ingresos que produciría la explotación del Yasuní, el Estado había seguido una política de confrontación e instrumentalización de diversos grupos waoranis, generando su división, a lo que las petroleras colaboraban con diversas aportaciones como la financiación por la española Repsol de alguno de los equipos jurídicos que los representaba.

La relatora especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, que visitó Ecuador entre el 19 y el 29 del pasado noviembre, aseguraba en el informe final de su misión haber "recibido también información sobre la situación del proceso penal contra personas waorani implicadas en la masacre de 2013" y manifestaba que "teniendo en cuenta las alegaciones de falta de un debido proceso, la duración y la falta de claridad de esta causa y la falta de un enfoque intercultural, muchos actores han recomendado la anulación del proceso".

Falta de un plan de paz

También solicitaba al Gobierno "que resuelva de manera efectiva los mencionados problemas subyacentes que afectan a los waoranis y a los grupos aislados de la zona y que trabaje junto a la Nacionalidad Waorani con el objetivo de lograr una paz duradera". Alegaba que "la falta de desarrollo de un plan de paz amplio junto con la Nacionalidad Waorani es un serio vacío para la protección de los grupos waoranis, incluidos aquellos en aislamiento". Tal y como señalan dos de los asesores de los pekenanis acusados, el antropólogo e investigador Pablo Morales Males, profesor de la Universidad Técnica de Manabí, y la también investigadora indígena originaria del Pueblo Siona, de la Nación Kichwa, Neida Andi, sin cuya colaboración no abría sido posible este reportaje, "la posición de la defensa, esta perspectiva basada netamente en el carácter intercultural del caso, es realmente inédita en Ecuador. Esperamos tener todos los elementos jurídicos antes de la sentencia con el objetivo primordial de afectar la integridad de los guerreros Waorani". "Hay fundamentos constitucionales para no continuar aceptando el juicio falso", estima Morales Males, y lo justifica "por la no consistencia de las pruebas y su construcción, con base a una mala práctica profesional. El perito no era profesional acreditado y es el responsable de la tipificación como genocidio u homicidio". "El encarcelamiento que padecieron los guerreros durante 8 meses a lo largo de la causa fue atroz", sentencia.

El Gobierno ecuatoriano, concretamente el Ministerio de Justicia, suscribió un acuerdo con la Nacionalidad Waorani, para respetar y proteger los derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenani, en aislamiento voluntario en agosto de 2018. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, y el presidente de la Nacionalidad Waorani de Ecuador (NAWE), Wilson Ima, firmaron el convenio de cooperación que busca proteger a los pueblos que habitan en una zona determinada como intangible en el área del Parque Yasuní.

Alicia Cawiya, dirigente de la Asociación de Mujeres Waorani del Ecuador (AMWE) y lideresa del grupo Mujeres Amazónicas, exigía en noviembre, a la vez que denunciaba nuevas muertes entre los pueblos en aislamiento voluntario el día 16 de ese mes, esta vez, en su opinión, "a manos de agentes externos", ajenos a la Nacionalidad Waorani, "que el ministerio y la NAWE vigilen y monitoreen en territorio" para evitar nuevas matanzas. "Es todo un show", asegura refiriéndose al juicio el misionero navarro José Miguel Goldárez, quien ha convivido con los waoranis durante décadas y ha publicado varios libros al respecto. "Dicen que esta última vista se iba a hacer por videoconferencia porque los guerreros se deprimen en la ciudad, pero ni se deprimen porque viajan y comen, frente a la dura vida que llevan dentro (en la selva), ni funciona el vídeo que hay en la comunidad porque yo le pregunté a uno de ellos si lo tenían", denuncia.

En su opinión, la posible solución pasaría por la "declaración unilateral de la paz por parte de los Waoranis, ratificada después por el Estado, y la imposición de un castigo alternativo, también bajo supervisión o vigilancia de algún representante estatal, para que quede constancia de que el Estado ha intervenido, porque el Estado se lava las manos". El proceso se completaría con que "a las niñas les hagan una casita en la comunidad donde se encuentran pero que sea de ellas porque ellas dicen que quieren estar solas. Se hablaba mucho de las niñas en el juicio y las niñas están ya recogidas", como exige la cosmovisión Waorani, que no contempla el abandono a su suerte en la jungla. "Una ya es adolescente y los waos la casarán; es su tradición", añade. "Es lo que se podría hacer para la terminación del juicio y satisfacción del Estado".

Se trata de una guerra

También advierte de que "la condena como homicidas por la Justicia ordinaria no se correspondería con el delito. Se trata de una guerra y en una guerra no hay homicidas ni asesinos. Es una guerra. Hay muertos pero no son por homicidio, ¿por qué a estos pekenanis los declaran homicidas? Hay una serie de contradicciones o de no saber dónde están ni cuál es la definición de las cosas por parte de los fiscales que a mí me deja perplejo y, sinceramente, asqueado", confiesa.

Prolongando el juicio

"Tras la última vista, estuvimos un día entero esperando una videoconferencia imposible por carecer de vídeo en la comunidad y con eso el tribunal pretende satisfacer la necesidad de justicia de los waos y dicen que así todo está bien, pero solo es un show", insiste. "Están prolongando el juicio todo lo que pueden para que los waoranis, a través de la compañía Repsol vayan recibiendo dinero y renunciando a sus derechos. Lo pueden terminar ya pero no lo hacen. Es todo un negocio feo, sucio y que no tiene ni pies ni cabeza", asegura. "La sentencia ya está dada, la decisión del Estado ya está dada, entonces, ¿por qué hacen todo este show?, ¿a qué viene todo esto?", se pregunta. "Y eso es lo que me asquea por duro que parezca", afirma este valiente misionero que más de una vez ha sido reprendido por las autoridades eclesiásticas por su posición de defensa inquebrantable del Pueblo Waorani.

Desde el punto de vista intercultural, que es la visión que reclaman los waoranis, su defensa y los investigadores que les asisten, se trata de "una guerra tribal". "Cuando yo era joven veía duelos en Filipinas, en Europa existían hasta no hace tanto, el Antiguo Testamento también contempla la venganza", explica José Miguel Goldárez. "Es algo que viene de siempre y que ha permanecido también en nuestra sociedad hasta hace muy poco tiempo. Ese avance, benéfico y positivo para el mundo y que ahora nos parece de siempre, el camino recto y sin venganza, se echa ahora encima de este grupo que aún sigue en esa visión de las cosas y en esas maneras de establecer la justicia entre ellos por venganza. Decimos venganza pero es una forma, por decirlo así, de lavar el honor. El wao, cuando viene de la guerra y mata, se siente honrado, toda su gente lo reverencia y admira. Le dan muestras de dignidad y de respeto y es ya un pekenani, un guerrero y hombre de conocimiento que puede aconsejar a otros y a su comunidad. Por eso, todos estos jóvenes ahora acusados fueron allí a atacar a los taromenani para obtener ese honor", dice. "Es igual que nuestros caballeros de la Edad Media. En este sentido hay que entender los hechos, no en el nuestro", pide.

"Si Europa ha vivido esta realidad hasta hace un siglo, hasta en la Biblia Dios recurre a la venganza y la admite, que nosotros que nos sentimos los súper desarrollados del siglo XXI no consideremos en estos pueblos estas maneras de establecer la justicia que también fueron consideradas normales entre nosotros es injusto", estima. "En el juicio lo explicaban con una frase: mata, mata; muere, muere. Es una manera de restablecer el honor y de establecer la justicia y, una vez establecida ésta, todo queda bien para ellos".

No es el único pueblo amazónico que ha recurrido a este modo de justicia, recuerda. "Los shuar, con el ritual de la reducción de la cabeza de sus enemigos, la tsantsa, también respondían a esta necesidad de restablecer el honor y convertirse en guerrero a los ojos de su comunidad. Era una manera de adquirir honor y dignidad, de convertirse en hombre adulto. Tenemos que cambiar el chip nosotros y no ellos, para abordar estos asuntos". "Los waorani y los taromenani siempre evitábamos los contactos", contestaba en presidente de la NAWE, Wilson Ima, a las preguntas que le hicieron durante la vista en relación a la venganza: ¿Venganza contra quién y por qué? "Para nosotros es una costumbre, algo tradicional. Ya desde niños, desde que estamos en brazos de nuestra madre, los abuelos comienzan a enseñar este saber", declaraba. Mientras, un coro de mujeres Wao entonaba sus cantos sagrados en el exterior de la sala como una cantinela sin fin.

La cosmovisión

"Nuestra tradición como waoranis se basa en nuestra cosmovisión como colectividad. Nuestra costumbre es no perdonar. Por ejemplo, si a mí vienen a matarme, mis hermanos también tienen que hacer el mismo daño al que vino a hacerme mal a mí. Esa es nuestra justicia, nuestro derecho ha sido siempre así. Mi abuelo Mikay mató a 19 misioneros en el primer contacto que hubo [se refiere a los primero encuentros con los evangelistas del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) a finales de los 50 y principios de los 60]. Ahora ya es ancianito. Siempre ha sido así, ¿por qué?, porque uno no puede dejar de hacer. Después de la venganza la cosa ya se queda así durante un tiempo. Tal vez durante una generación", explicaba.

Es a partir de los 60 y de la sedentarización y evangelización de gran parte de los waorani de mano del ILV, cuando los tagaeri y taromenani, dos clanes de los mismos waos, deciden continuar en aislamiento voluntario y separarse del resto internándose en su territorio intangible en la profundidad del Yasuní y defenderse a vida o muerte de los demás seres humanos.

Preguntado sobre la relación de rivalidad o venganza y sus motivos Ima alegaba que "los taromenani ejercieron su derecho a la guerra y mataron a una familia waorani. Todo comenzó con una venganza y desde entonces se generó esta rivalidad. No es de ahora, siempre ha sido así la relación con los taromenani, ahora y después. No nos relacionamos con ellos pero siempre ha habido guerra", explica.

Así fue el ataque

Según el relato de los hechos desarrollado en la propia vista, después de la muerte de dos ancianos waoranis, 11 pikenanis se internaron en la zona intangible donde viven los taromenani en aislamiento voluntario y dieron muerte a un grupo de éstos, un número incierto.

Preguntado por el castigo que correspondería según su justicia a la muerte de un Waorani por otro waorani, si es que existe un castigo, el guerrero y dirigente explicaba que "para nosotros no hay diferencia entre zona intangible y el resto, o entre provincias, eso es cosa de ustedes, para nosotros es un solo territorio waorani". "Hay un solo wao y un solo idioma. Nuestra justicia establece un castigo que no siempre consiste en matar. Nuestra costumbre es castigarle en la luna llena. Es algo tradicional. Y entonces ya no asoman niños, ni jovencitas, solo los pikenanis porque se va a derramar sangre. Para nosotros no es un delito, sino una costumbre".