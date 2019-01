Al menos diez muertos por la explosión de un coche bomba en Bogotá

Al menos diez personas han muerto y 65 han resultado heridas este jueves a causa de la explosión de un coche bomba en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en Bogotá.



En un principio, el alcalde capitalino, Enrique Peñalosa, había confirmado un balance de cinco muertos y diez heridos. "Sin embargo, aún no tenemos una información completa", apostilló en declaraciones a la prensa.



El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) ha elevado el balance a nueve muertos y 54 heridos. Entre los víctimas hay dos extranjeros, una ecuatoriana y un panameño. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha confirmado que la ecuatoriana Erika Chicó ha perdido la vida. "Mi más sincero pésame", ha dicho en Twitter.



Al parecer, la explosión se ha producido dentro de las instalaciones policiales cuando se estaba celebrando una ceremonia de ascenso. El coche ha rebasado los controles de seguridad y estallado en el patio de desfiles. Una de las personas fallecidas es el conductor. Las autoridades investigan si se trata de un atentado suicida.



El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha anunciado en rueda de prensa que el conductor, al que se ha referido como autor material, ha sido identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez. Según ha contado, entró en la academia policial a las 9.30 en una camioneta gris que explotó poco después.



El jefe del Ministerio Público ha revelado que el vehículo, una Nissan Patrol del 93, estaba cargada con 80 kilos de pentolita, un potente explosivo que se obtiene de la mezcla de TNT y pentrita y que suele utilizarse en la fabricación de minas antipersona.



"Tenemos la certeza, señor presidente, de que en el curso de las próximas horas podremos dar mayor información porque estamos orientados establecer quiénes son los determinadores o autores intelectuales de este acto terrorista", ha declarado Martínez.



"No quiedará impune"

Proceso de paz

Condena internacional

Los responsables de este crimen deberán pagar por haber enlutado a familias humildes e inocentes de la región. Reafirmamos nuestro compromiso con los países hermanos en la lucha contra el terrorismo y toda forma de violencia. — Lenín Moreno (@Lenin) 17 de enero de 2019

El presidente, Iván Duque, que estaba en Chocó para celebrar un consejo con la cúpula militar, ha anunciado su regreso inmediato a Bogotá paracon los altos mandos de seguridad. "Vamos al lugar de los hechos", ha anunciado en Twitter.Duque ha inspeccionado la escuela de cadetes y desde allí ha dado órdenes a la Fuerza Pública --policías y militares-- para determinar "quiénes son los responsables de este cobarde ataque". "Este demencial acto terrorista no quedará impune (...) Los colombianos", ha enfatizado.El ex presidente colombiano Juan Manuel Santos ha expresado su "rechazo absoluto al cobarde atentado". "Toda mi solidaridad con nuestros héroes de la Policía y sus familias", ha escrito en Twitter. "¡Qué dolor el carro bomba a la", ha dicho por la misma vía el también ex presidente Álvaro Uribe.De momento, se desconoce la autoría del ataque. En Colombia actúan numerosos grupos armados, entre los que destaca el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ahora la primera guerrilla del país.Este atentado ha acabado con una etapa relativamente tranquila en Colombia gracias al proceso de paz con la antigua guerrilla de las'Pastor Alape', uno de los dirigentes del partido político surgido de las FARC, que firmó la paz con elen 2016, ha condenado lo ocurrido. "Nuestra solidaridad con los familiares de los policías", ha indicado.Además, ha advertido de que se trata de "una provocación contra la salida política al conflicto". "Busca cerrarcon el ELN, deslegitimar las movilizaciones sociales y favorecer a sectores guerreristas", ha sostenido.Santos también inició un diálogo de paz con el ELN en febrero de 2017 pero con la llegada de, el pasado mes de agosto, quedó suspendido. La tensión se ha vuelto a disparar este jueves después de que el ELN haya reconocido el secuestro de la tripulación de un helicóptero derribado.Desde el exterior han comenzado a llegar las primeras condenas. El presidente de Ecuador,que llamará por teléfono a Duque, con quien ha recuperado la buena relación tras una época de turbulencias con el anterior Gobierno de Juan Manuel Santos.Moreno ha anunciado que su vicepresidente, Otto Sonnenholzner, se trasladará "inmediatamente" a Bogotá para ayudar en la repatriación de los restos de la ecuatoriana fallecida y atender a los que han resultado heridos.También ha ratificado el compromiso de Ecuador "con los países hermanos en la lucha contra el". "Los responsables de este crimen deberán pagar por haber enlutado a familias humildes e inocentes de la región", ha subrayado."Nuestra enérgica condena ante el atentado terrorista ocurrido en la Escuela de Policías de Colombia", ha dicho, por su parte, el presidente panameño, Juan Carlos Varela.En la misma línea se ha expresado el mandatario boliviano, Evo Morales: "Nuestra solidaridad con el hermano(...) Condenamos este hecho violento y enviamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas.El secretario general de la(OEA), Luis Almagro, ha apelado a la unidad de la región "en contra de estas acciones terroristas". Hay que "enfrentar la violencia donde sea que ocurra", ha recalcado.