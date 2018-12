Brutal agresión a un niño refugiado sirio en un colegio

Un adolescente británico de 16 años que aparece en un vídeo agrediendo a otro joven, al que los medios han identificado como un refugiado sirio de 15 años, será juzgado por un tribunal de menores, informó la policía del Reino Unido.

El vídeo divulgado en las redes sociales, que según la policía se grabó el 25 de octubre en la escuela Almondbury Community School (norte de Inglaterra), muestra cómo un muchacho agarra a otro por el cuello, lo lanza al suelo y vierte una botella de agua sobre su rostro.

En un comunicado, las fuerzas de seguridad del condado de West Yorkshire indicaron que un adolescente fue interrogado "de forma voluntaria" en relación a ese ataque y ha sido citado para comparecer ante un juzgado de menores en una fecha que no ha sido divulgada. La policía indicó que se han tomado medidas de protección para la víctima y su familia.

El joven agredido ya sufrió una lesión en la muñeca en un "incidente previo" ocurrido el pasado 7 de octubre, por el cual la policía interrogó a tres jóvenes, aunque no tomó otras medidas. Una campaña a través de internet con el objetivo de recoger fondos para ayudar a la familia de la víctima ha recaudado hasta ahora cerca de 70.000 libras (79.100 euros).

Barry Sheerman, diputado laborista por la circunscripción de Huddersfield, en la que está ubicada la escuela, condenó en Twitter el ataque. "El vídeo de la agresión contra una persona de mi circunscripción me ha conmocionado. He estado apoyando a la familia desde que me enteré", afirmó Sheerman, que asegura que la escuela ha tomado medidas.

"No quiero volver a clase" porque, asegura,"el acoso y el racismo han sido una constante desde que llegué a Inglaterra hace dos años. Me trataron muy mal, insultándome. Me consideran diferente a ellos", añade. Y todo, denuncia, ante la inacción cómplice de profesores y autoridades. La solución que le daban era que se cambiara él de instituto.

El Ayuntamiento ha mandado guardas al centro para calmar los ánimos. Pero la familia de Jamal, activistas y políticos lamentan que la agresión haya tenido que viralizarse para que se haya hecho algo al respecto. Y recuerdan que, lamentablemente, no es un caso único.