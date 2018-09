Nike ficha al icono antirracista que fue apartado de su equipo de la NFL

La multinacional 'Nike' ha fichado para el 30º aniversario del famoso 'Just Do It' -eslogan de la marca- a Colin Kaepernick, conocido desde hace poco más de dos años como el símbolo antirracista de la NFL (National Football League).



El consolidado quatterback de los San Francisco 49ers decidió alzar el puño y arrodillarse en el campo mientras sonaba el himno nacional para protestar por las desigualdades entre razas y etnias, por lo que ha recibido tantos halagos como críticas. Tanto es así que su franquicia decidió excluirlo del equipo únicamente por motivos políticos.



Por contraposición, la conocidísima marca 'Nike' ha continuado con el contrato que les unía desde 2011 y, además, ha confirmado que será la imagen para estos 30 años de vida del 'Just Do It', donde saldrá su cara con la frase "Cree en algo. Incluso si implica sacrificarlo todo", en inglés.





I burned my Nike´s and almost caught the woods on ??. Well worth it pic.twitter.com/rH39LppueH — Teresa (@mountianmama64) 4 de septiembre de 2018

El presidente del país, -el polémicoel pasado agosto, emitió un comunicado en redes sociales que no dejó indiferente a nadie: "Los jugadores de la NFL están de nuevo en acción, arrodillándose cuando deberían estar orgullosos del himno nacional. (...) ¡", dijo.Este hecho ha pasado factura a la empresa deportiva, ya que desde que anunció que Kaepernick sería imagen de la marca, ha bajado, además de tener en contra a un porcentaje notable de la sociedad racista y xenófoba americana.