Detienen al autor de la agresión machista que indignó a Francia

Las fuerzas de seguridad francesas detuvieron el lunes al supuesto autor de la agresión sufrida el 24 de julio en una terraza de París por una mujer de 22 años que intentó responder a un acto de acoso, lo que ha sido calificado por la propia víctima, Maria Laguerre, como una "buena noticia".

El vídeo de la agresión, publicado por Laguerre en redes sociales, se ha convertido en un símbolo para la lucha feminista en Francia e incluso ha sido utilizado por el Gobierno para defender la reforma que amenaza con multas de hasta 750 euros a quienes acosen a las mujeres en la calle, también con piropos.

El sospechoso, de 25 años y con antecedentes, fue detenido el lunes y la víctima está a la espera de identificarlo el miércoles, según ha explicado ella misma a la emisora Europe 1. "Si es él, evidentemente es una buena noticia", ha dicho Laguerre, que espera que su caso sirva para enviar "un mensaje muy claro a todas las personas que tienen comportamientos violentos contra las mujeres".

Laguerre, una estudiante de 22 años, relató en Facebook la agresión que sufrió por parte de un hombre de unos 30 que le hizo comentarios y ruidos lascivos.

"Le dije que se callara la boca y seguí caminando", contó la joven. "No tolero ese tipo de comportamiento. No puedo callarme y no debemos callarnos", escribió en el mensaje.

Pero esto "no le gustó" al hombre", quien le "lanzó un cenicero encima" antes de "golpearla en el rostro" frente a docenas de testigos sentados en la terraza de un café. Aunque uno de los testigos intentó detener al agresor, éste logró huir.