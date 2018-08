"Se equivocan los que ven posible la negociación con Caracas"

El padre del opositor Leopoldo López, Leopoldo López Gil (Caracas, 1944), vive en Madrid y es directivo del periódico El Nacional. Sobre él pesa una orden de captura "por difamación agravada continuada" contra Diosdado Cabello (presidente de la Asamblea Nacional Constituyente) y es la principal voz de su hijo en el exterior, quien, desde julio de 2017, se encuentra bajo arresto domiciliario.

El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica, ¿decir esto sobre Venezuela es una exageración?

El año pasado, en cuatro meses, casi doscientos cincuenta jóvenes fueron asesinados y seis mil arrestados. El éxodo venezolano representa más del 10% de la población y se está yendo la gente mejor preparada. No creo que al decir eso se esté exagerando. El petróleo ha bajado, el dinero no alcanza internamente?

Y pese a las posiciones contrarias de la Unión Europea y la OEA [Organización de los Estados Americanos], y el reciente intento de magnicidio, el ejecutivo se mantiene implacable.

Es público y notorio que hay en Venezuela un cuerpo militar y político ligado a los negocios del narcotráfico y las armas. El Gobierno encuentra en estos negocios el sustento para proseguir su política de pauperización.

¿No tendrá también culpa una oposición dividida?

Ciertamente, existe una parte anestesiada y cómoda. Algunos de ellos, como José Luis Rodríguez Zapatero, piensan de buena fe que se puede negociar con el Gobierno de Nicolás Maduro, y por supuesto, después, todo el mundo se da cuenta de que nunca hubo tal intención. Pero, ante todo, vuelvo a repetir, es un narcoestado lo que mantiene el régimen.

El periódico del que usted es directivo, El Nacional, publicó que EE UU investigaban a Diosdado Cabello por supuestos lazos con el narcotráfico.

Esto lo había sacado a la luz un diario de Madrid e, inmediatamente, la prensa internacional se hizo eco de la noticia. El Nacional simplemente tomó y rebotó la noticia. No la creamos, solo la difundimos.

Aun así, el Gobierno se basó en ella para emitir una orden de captura contra usted y el resto de directivos.

Efectivamente, a los dos días de publicar la noticia, nos metieron en un juicio absurdo de injurias. Debería ser un juicio honestamente civil, pero lo convirtieron en un delito de traición a la patria porque, supuestamente, estábamos atacando al presidente de la Asamblea Nacional. Lo cual, no deja de ser falso.

¿Por qué no hay medios de comunicación que deslegitimen estas acusaciones?

Cuando el Gobierno tiene el monopolio del papel y te proporciona menos toneladas de las que necesitas, vas reduciendo tu audiencia hasta el punto de que los anunciantes, que son quienes sostienen la empresa, dejan de estar interesados en tu periódico. Son los dueños quienes llegan a la conclusión de que es mejor entregar y venderlo al Gobierno. Y de forma parecida ocurre con otros medios, como la radio y la televisión.

¿Cómo valora el papel de España en este escenario?

Hay casi cuarenta mil solicitudes de asilo, y solo se han aprobado veintiocho. Es casi una obligación aumentar el número de concesiones de asilo y, aún más, cuando el Gobierno español dice apoyar a los venezolanos demócratas. Yo entiendo que existe una voluntad de cambiar, como en todo Gobierno y, luego, está la acción por parte de la burocracia que se puede manifestar contraria.

Evita la crítica.

No soy partidario de ella. A veces, siento que existe una enfermedad y no es la peste española sino la endofobia, el odio a lo interno. ¿Cómo es posible que en España encuentren solamente las cosas malas? No valoran el servicio sanitario, la seguridad en la calle ni la atención al ciudadano, entre otras cosas. ¿Que todo es mejorable? ¡Por supuesto! Pero no hay que romper la lámpara para buscar más luz.

¿Es la labor política la gran perjudicada por esta forma de pensar?

Una de las cosas que les toca a los jóvenes es, precisamente, defender los valores de la democracia de su desprestigio. Mejorar la democracia siempre es posible mientras nos involucremos en el servicio público y no nos limitemos a despotricar a la clase política.

Lo dice como si se tratara de una cuestión personal.

Hace años, se había creado en Venezuela un programa de becas y buscaban un director. Desayunaba con mi familia, cuando me preguntó mi cuñado: "Si te ofrecieran ese cargo a ti, ¿tú lo tomarías?" Yo le respondí que no, porque se acabaría convirtiendo en una forma de clientelismo político. Entonces, mi señora me reprochó que criticara siempre a los políticos y a la vez rechazara tomar partido. Ese domingo, yo no tenía la menor idea de que al volver a casa tendría una llamada del expresidente de la República: quería ofrecerme el cargo.

¿Y qué decisión tomó?

Acepté.

¿Y su mujer?

¡Ella se arrepintió entonces! Pero vuelvo a incidir; es importante que la gente, en especial los jóvenes, vean el servicio público como una parte de la obligación ciudadana. No se puede tener un gran país si todo el mundo piensa en qué me tiene que dar él, y no en qué le puedo aportar yo.

¿Cuándo fue la última vez que vio a Leopoldo?

Hace casi cuatro años. Leopoldo sigue en prisión, solo que en vez de estar en una cárcel está en su casa. Tiene un grillete electrónico atado al tobillo que lo mantiene bajo vigilancia y no le permite comunicarse con el exterior. Ni los abogados ni su partido lo pueden visitar.

¿Apoyó que su hijo se entregara voluntariamente a la justicia en 2014?

No solo yo. Una parte significativa de la sociedad venezolana también lo apoyó. Solo así se explica que el año pasado las encuestas asignaran una intención de voto del veinte por ciento a su partido [Voluntad Popular]. La gente ha reconocido que él hablaba con sinceridad, porque la política para él no era un vehículo para vivir mejor si no un vehículo para servir. El Gobierno lo ha condenado a casi catorce años por sus declaraciones en una manifestación. Simplemente lo llamó corrupto e inepto, y dijo que había necesidad de cambiarlo. La constitución prevé lo sistemas para cambiarlos, defenderla no es dar un golpe de estado ni mucho menos.

Cuatro días después de entregarse, tuvo lugar la audiencia preliminar en un autobús. ¿Es legal este tipo de actuación?

No es habitual, pero cuando hay manifestaciones se crean tribunales itinerantes. Llevar un autobús, es más fácil que llevar a los presos. Muestra cómo la ley se ha amoldado al régimen: los tribunales se llevan a los presos y no los presos a los tribunales.

Cuentan que, estando en la escuela, Leopoldo era el único de entre sus compañeros que decía querer ser presidente ¿Qué responsabilidad tiene usted como padre?

Desde pequeña edad no puedo decir que tenga alguna responsabilidad. El deber de uno es educar a la persona para que sea un buen ciudadano. La vocación es algo que no obedece a una formación específica sino a un sentimiento. Yo creo que la única responsabilidad que uno ha tenido ha sido dar el mejor ejemplo posible y, si ese ejemplo sirvió para que él escogiera este rumbo, Antonieta y yo lo hicimos, aunque él hubiera escogido ser músico o astronauta.