La cumbra acaba con un comunicado consensuado

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció que la Cumbre del G`-7 terminó hoy con un comunicado conjunto "firmado por todos" los miembros del grupo de países industrializados.

El comunicado contiene "lenguaje consensuado" sobre el comercio internacional, incluida la voluntad de reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC) especialmente en lo referente a la resolución de disputas.

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, también dijo que el documento, que todavía no ha sido distribuido por los anfitriones canadienses, reafirma la imposición de sanciones a Rusia hasta que Moscú no cambie "sus acciones" con respecto a la anexión de Crimea.

Trudeau también confirmó que el comunicado final contiene referencias al cambio climático y el Acuerdo de París que no han sido suscritas por Estados Unidos.

A pesar de que Estados Unidos no suscribió la parte sobre el cambio climático, Trudeau afirmó que la cumbre había sido "un éxito" al permitir mantener "discusiones francas y abiertas" entre los siete países más industrializados del mundo.

Trudeau también intentó minimizar las amenazas vertidas por Trump poco antes de abandonar hoy la localidad canadiense de La Malbaie y en las que afirmó que Estados Unidos dejará de negociar con aquellos países que no eliminen aranceles a los productos estadounidenses.

Durante una rueda de prensa final, Trudeau afirmó que "el presidente va a seguir diciendo lo que quiera decir" pero que la cumbre ha terminado con un comunicado final consensuado por todos.

Pero Trudeau también contradijo a Trump al negar de forma rotunda que el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que están negociando México, Canadá y México, vaya a tener una cláusula de disolución automática.

Trudeau señaló con un rotundo "no" que Canadá no aceptará la cláusula de disolución cada cinco años, o "de cualquier otra duración" que Estados Unidos quiere incorporar.

El primer ministro canadiense explicó que el TLCAN ya cuenta con un mecanismo para que cualquier país abandone el acuerdo con un aviso de seis meses.

Trudeau también dijo que Canadá impondrá "sin ninguna duda" represalias comerciales a EE.UU. a partir del 1 de julio por la decisión de Washington de imponer aranceles a las exportaciones canadienses de acero y aluminio. Trudeau afirmó que así se lo dijo "directamente" a Trump. "Los canadienses somos educados pero no permitiremos que nos empujen", explicó Trudeau.