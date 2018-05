Evacúan de forma parcial el aeropuerto de Manchester tras abrirse una grieta

El aeropuerto de Manchester, en el Reino Unido, ha sido evacuado parcialmente después de que una estructura de una de las plantas haya sufrido una grieta.



Las fotos subidas a las redes sociales por los usuarios ilustran el estado de una de las paredes en el pasillo que conducía a los pasajeros a un avión que iba hacer la ruta Manchester - Palma.





Been stood for 20 minutes where the temporary floors sound like they are collapsing. Finally evacuated outside. Trying to go on my cruise. Not great communication Manchester airport. @GranadaReports pic.twitter.com/kJRjkdEZgY