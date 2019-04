Cosas que hacer esta primavera en Lanzarote

Llega la primavera y por fin los días se hacen más largos. Cada día anochece más tarde y la sangre se altera, no por el cambio de estación, sino por las numerosas propuestas para disfrutar en la isla de Lanzarote esta primavera. Desde visitar rincones únicos como el Parque Nacional de Timanfaya o la obra arquitectónica de César Manrique a veladas gastronómicas o conciertos pasando por exposiciones, documentales o el Festival de Danza Jameos del Agua. Lanzarote y los Centros de Arte, Cultura y Turismo ofrecen opciones para todos los públicos y todos los bolsillos. ¡Aquí van nuestras sugerencias!



MÚSICA Y GASTRONOMÍA

1. Jameos Noche: gastronomía y timple

2. Cena cultural en el MIAC - Castillo de San José

FESTIVAL DE DANZA JAMEOS DEL AGUA

1. SOLO – Israel Galván

Jameos Noche es una experiencia que combina gastronomía y música, una cena-concierto que no te puedes perder tanto si vives en Lanzarote como si estás de visita en la isla. Resguardados en el restaurante de Jameos del Agua, primero degustaremos una cena gourmet, a elegir entre un menú Classic y un menú Premium . Al terminar, bajaremos hasta el Lago, famoso por sus cangrejos ciegos, para disfrutar de un concierto de música fusión con el tradicional timple canario como instrumento protagonista, de la mano de reconocidos artistas como Toñín Corujo Quartet o Alexis Lemes y José Vicente Pérez.Precio: desde 39,90€.Si te gusta la cultura y el buen comer, reserva mesa en las Noches del Museo. Estas veladas consisten en la degustación de un menú que fusiona la cocina tradicional canaria con la vanguardia internacional. La experiencia gastronómica se completa con el fondo musical de DJ Resident, sus proyecciones sobre el espacio diseñado por Manrique y unas preciosas vistas a la bahía de Arrecife. Todo ello enmarcado en un castillo del siglo XVIII.El espectáculo de Israel Galván ha dado la vuelta al mundo, enamorando a públicos tan diferentes como el japonés o el neoyorquino. Si estás en Semana Santa en Lanzarote, tendrás el privilegio de ver al bailaor sevillano en directo, en una escenario tan sugerente como Jameos del Agua. Una propuesta vanguardista que parte del flamenco clásico y evoluciona con un lenguaje universal. Durante el espectáculo, el cuerpo y la danza de Israel Galván se transforman en música, en flamenco y no es necesario más acompañamiento. Su arte lo llena todo. Galván, Premio Nacional de Danza y Medalla de Oro de las Bellas Artes, ha sido aclamado por el New York Times y nos visitará en Lanzarote el próximo 20 de abril. ¡Un lujazo!

ISRAEL GALVAN - SOLO (trailer) - Calder Foundation New York from Israel Galván Company on Vimeo.





2. Lorca y su Romancero Gitano a través de Nuria Espert

CULTURA

El documental Las Manos, en Jameos del Agua

EXPOSICIONES

El Carnaval tradicional en la Casa Amarilla

TRADICIÓN CANARIA

Disfruta en familia de la cultura canaria

Si quieres acercarte a la inmensidad y al duende del gran poeta Federico García Lorca, el espectáculo Romancero Gitano, que interpreta la genial actriz Nuria Espert es una oportunidad única.El director Lluis Pasqual se basa en una conferencia del granadino con introducciones y comentarios sobre Romancero Gitano para crear esta apasionada adaptación.Las palabras de Lorca suenan con toda su belleza en la voz y la presencia escénica de Nuria Espert, quien ya en su juventud interpretó al poeta, nada menos que acompañada de Rafael Alberti.La pasión, el amor, la soledad, la pena o las mujeres de Lorca inundarán Lanzarote el próximo 11 de mayo con una obra que estremece y maravilla a partes iguales. Próximamente a la venta.Las Manos, es un documental que da voz a aquellos que acompañaron a César Manrique a lo largo de su obra. Una pieza imprescindible para entender la magnitud del artista lanzaroteño, las anécdotas, el trato diario o la experiencias personales y profesionales de quienes estuvieron a su lado.El director tinerfeño Miguel Morales traslada al espectador a un tiempo en el que las manos y no las máquinas daban forma a las ideas.Este emotivo documental que muestra imágenes y fotografías de la isla, algunas de ellas inéditas, puede verse los domingos a las 12:30 en el Auditorio de Jameos del Agua, sin coste adicional. Únicamente presentando la entrada del centro podrás disfrutar de esta maravilla.La exposición BUCHES Y DIABLETES es todo un homenaje al Carnaval tradicional de Lanzarote y de Canarias que puede verse hasta el 6 de abril en la Casa Amarilla. La muestra hace un recorrido por diferentes manifestaciones del Carnaval rural, histórico y patrimonial que se realizaban, y se siguen realizando aún, en las islas. Los Buches de Arrecife o los Diabletes de Teguise, los Carneros de El Hierro o los empolvados de La Palma, son algunos ejemplos del Carnaval primigenio canario. ¡Alucinarás con las máscaras y la explosión de colores! La exposición hace un viaje, además, por las costumbres carnavalescas de otras partes del mundo que guardan paralelismos simbólicos con los antiguos carnavales canarios. ¡Todo un paseo por la historia de una de las fiestas más emblemáticas del archipiélago!El precio de la entrada es de 2€ (1€ para residentes).Los talleres y experiencias del Mercado Autóctono Sostenible ubicado en la Casa-Museo del Campesino son una actividad muy divertida para toda la familia. Podréis aprender los secretos de la artesanía y la gastronomía de Lanzarote en talleres de cerámica, empleita, roseta, gofio o mojo. ¡Aprende y disfruta la cultura local con tus propias manos! Cada taller tiene un precio único de 3€ por persona.Una vez terminado los talleres podrás degustar los famosos vinos de Lanzarote y su rica gastronomía local, como el Sancocho o la Carne de Cabra entre otros platos. ¡Mmm, qué rico!