Brident Odontólogos, la Odontología avanza y nosotros con ella

Brident Odontólogos nace en 1987. A lo largo de estos más de 30 años, con cerca de 15.000 pacientes, ha visto de cerca la evolución de la profesión. Hablamos de una clínica familiar en la que la pasión por la Odontología se lleva en los genes, pues padres e hijos son licenciados en Odontología: Guillermo Moreno Fragoso, María Masiá Figueras, Marta Moreno Masiá y Guillermo Moreno Masiá.

Brident Odontólogos se caracteriza por dar un trato familiar y hacer sentir como en casa a todo aquel que acude a la consulta, y el motivo no es solo la cercanía que existe entre el equipo y los pacientes; resulta que en la clínica todo queda en familia. Cada uno de ellos se ha visto atraído por especialidades odontológicas diferentes, se han formado con eminencias en distintos campos alrededor del mundo (Brasil, Suiza, Portugal y Egipto) y han pasado también por los grandes de la Odontología de nuestro país, manteniendo los conocimientos y tecnologías siempre actualizados. De hecho, ellos hablan ya de la Odontología del futuro como algo presente en sus instalaciones. Nos referimos a la Odontología Digital.

El objetivo de Brident es diferenciarse, no sólo mediante la tecnología y la formación, sino también dando un trato muy cercano al paciente, pues tienen muy claro que eso es lo que son: pacientes y no clientes. En Tenerife, así como en el resto de España, cada día son más las clínicas y franquicias que se hacen llamar "low cost" y que anteponen, en muchas ocasiones, el interés económico a la salud, camino de convertir la Odontología de calidad en una Odontología despersonalizada y mercantilista, usando técnicas rastreras y desleales como la publicidad engañosa. Y los que principalmente sufren las consecuencias son los propios pacientes. Una de las premisas en Brident Odontólogos es que la Odontología es salud y no un mero negocio, por lo que en todo momento sus profesionales velan por ella, así como por los intereses funcionales y estéticos del paciente. Ofrecen tratamientos personalizados de altísima calidad, lo menos invasivos y traumáticos posibles, siempre tratando de adaptarse a los recursos económicos y sociales que el paciente presenta. Hay la posibilidad de financiar los tratamientos, de manera que el factor económico no sea un impedimento a la hora de tener una buena salud oral. Realizan todos los tratamientos que engloba la Odontología: Cirugía e Implantología, Ortodoncia, Estética, Endodoncia Odontología Restauradora, Periodoncia, Odontopediatría, Prótesis, Radiología Dental y Blanqueamientos. Además, cuentan con un amplio horario de consulta y disponen de un teléfono de urgencias fuera de éste, al que el paciente puede dirigirse para cualquier duda o urgencia.

La Odontología del futuro

Durante todos estos años han permanecido viajando en busca de formación y nuevas tecnologías. Desde el año 2015 implantaron el sistema "CAD-CAM (odontología digital)" en clínica y esto les convirtió en pioneros en Canarias. Es en ese momento cuando Brident Odontólogos da el gran salto a la Odontología del futuro, comenzando a trabajar con un flujo digital completo sobre dientes e implantes que permite colocar carillas y coronas, cementadas o atornilladas sobre implantes, en una misma cita. Esto se traduce en: "escaneado digital" de la boca evitando el uso de engorrosas pastas, "diseño CAD" de la nueva pieza protésica en la que el paciente puede ver este diseño en soporte digital antes de dar el visto bueno, programación CAM para su fabricación mediante máquina robotizada y, por último, la personalización y caracterización, previa elección del color mediante un espectrofotómetro digital. El objetivo de todo esto no es otro que dar un mejor servicio a sus pacientes, ya que se reducen citas, horas de sillón, costes de tratamiento y permite ofrecer variedad de materiales de alta calidad con ajustes digitales que aportan un resultado estético óptimo. Su involucración en este mundo les ha hecho ser miembros de la SOCE (Sociedad Española de Odontología Digital y Nuevas Tecnologías) y asistentes a los congresos anuales que se organizan por todo el territorio español.

Nuevas tecnologías

Respecto a esto, queremos destacar tecnologías punteras que han sido incorporadas en los últimos años; tecnología CAD-CAM, LÁSER, CBCT y BLANQUEAMIENTO de última generación.

En tecnología CAD-CAM son vanguardistas al contar con la 1ª fresadora DWX-42W instalada en España y la quinta en el mundo. La razón principal es mantenerse siempre actualizados para que sus pacientes se beneficien de todo lo bueno que ofrece el mercado actual, con esta incorporación son incluso capaces de colocar en determinados casos la corona el mismo día que se coloca el implante.

En tecnología LÁSER ofrecen tratamiento para la hipersensibilidad dental, una reacción exagerada y dolorosa frente a un estímulo que el 30% de los pacientes ha sufrido en algún momento de sus vidas. Con la misma tecnología láser tratan el herpes labial en su fase inicial, así como su sintomatología.

El CBCT (RADIOGRAFÍAS 3D): Con este sistema son capaces de llevar la boca del paciente en 3D al ordenador en 15 segundos, pudiendo trabajar con mucha más precisión y asegurar el éxito de la terapia, ya que planifican y realizan el tratamiento de una manera virtual, adelantándose a cualquier imprevisto que pudiera aparecer. Esta tecnología la aplican en diversos campos de la Odontología, especialmente en Cirugía e Implantología, Endodoncia y Ortodoncia.

BLANQUEAMIENTO DENTAL: Resultados totalmente objetivos y medibles en una única cita. Es un tratamiento mínimamente agresivo, cuyo único efecto secundario puede ser la sensibilidad transitoria. Con este nuevo sistema y protocolo implantado en la clínica además de conseguir resultados increíbles, se reduce al mínimo la sensibilidad. Un gran porcentaje de casos no presenta sensibilidad alguna, mientras que un pequeño porcentaje sufre una ligera sensibilidad las primeras 24 horas. El blanqueamiento dental que ofrecen es el tratamiento más conservador que existe para disfrutar de unos dientes blancos.

Está demostrado que una de las partes del cuerpo que más inseguridad causa en la población es la boca y de entre todas las afecciones que podemos encontrar en una sonrisa, la que más nos afecta es el color o la tonalidad de los dientes, por lo que es un tratamiento ideal para ganar autoestima. Una de las principales dudas que surge al respecto es si el diente se daña y la respuesta es clara: el diente permanece intacto, siempre y cuándo no se haga fuera del ámbito profesional.