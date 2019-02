Fran Naveiras: "Es un orgullo para nuestra clínica haber traído a Ronaldo Hirata a Tenerife"

Los pasados 18 y 19 de febrero Ronaldo Hirata impartió en La Laguna un "masterclass" sobre la "Escultura dental con resinas compuestos en los dientes anteriores y posteriores". La Clínica Dental Naveiras trajo a Tenerife a este eminente odontólogo, haciendo posible dos jornadas de formación muy enriquecedoras. Fran Naveiras hace balance en la siguiente entrevista de lo vivido y nos habla de cómo se gestó la organización de este curso sobre una técnica puntera a nivel mundial.

¿Qué les movió a traer a Tenerife a Ronaldo Hirata?

"Para los odontólogos canarios formarse ha significado históricamente salir de aquí. En mi caso me formé en Estados Unidos, en Nueva York, donde tuve la suerte de trabar amistad con Ronaldo Hirata. Es por ello que le propuse la idea de venir a Tenerife. Él es un apasionado de los viajes y siempre había querido visitarnos. Pese a que tiene una agenda muy apretada, hizo un hueco y afortunadamente hemos podido contar con su presencia.

Estamos hablando del número uno a nivel mundial en Odontología Restauradora. Para hacernos una idea basta con decir que hace cinco años que Ronaldo llenó el Madison Square Garden de Nueva York en una de sus charlas. Por tanto, resulta un orgullo para nuestra clínica el haberle traído a la Isla.

Nuestra profesión es muy solitaria y cada vez que tienes que formarte debes afrontar los gastos propios de los cursos, además de desplazamientos y estancias. De ahí nuestro afán por crear un espíritu que haga posible que esa formación se pueda ofertar sin salir de aquí. Creo que esto redunda en el bien de todos y de paso nos ahorramos mucho dinero".

¿Están satisfechos con la respuesta obtenida?

"En primer lugar habría que decir que estamos ante un curso eminentemente práctico y que por sus características no podía rebasar la cifra de 25 alumnos. Aquí no nos movió un afán económico, nos movió simplemente el afán por ofertar una formación de calidad. Dicho esto, estamos muy satisfechos pues hemos contado con asistentes de todas las islas.

Las jornadas han tenido una parte teórica, en la que Ronaldo explicaba los pasos a seguir, y luego una parte práctica. No estamos hablando de conferencias, estamos hablando de explicar el proceso reconstructivo. Y de paso nos ha ido dando trucos. Esto último ha sido de un gran valor".

¿Qué es lo que más ha sorprendido de este "masterclass"?

"En mi opinión lo que más ha sorprendido a los asistentes es la personalidad de Ronaldo. Creo que llegó siendo un conferenciante y se ha ido siendo un amigo de todos nosotros".

La Clínica Dental Naveiras vuelve a apostar por la formación con este "masterclass", algo que forma parte de las señas de identidad del centro.

"Es así. De hecho, actualmente dirijo un "study club" del ITI (International Team for Implantology). Se trata de una fundación radicada en Suiza que todos los años nos da grandes facilidades para contar con conferenciantes de relevancia mundial. Organizar este tipo de cursos tan grandes supone mucho desgaste, pero creo que vale la pena el esfuerzo. No somos partidarios de organizar muchos cursos, preferimos centrarnos en uno de calidad al año.

Lo bueno de todo esto es que así entras en contacto con otros compañeros. Y es que no debemos olvidar que en Canarias no contamos con facultad de Odontología. Ya se sabe que donde no hay universidad, la formación resulta más complicada. Si quieres estar en contacto con la profesión, debes formarte. De lo contrario te irás quedado atrás. De ahí la importancia de contar aquí con figuras como Ronaldo Hirata.

Nuestra profesión ha cambiado en los últimos ocho años tanto como en los últimos cien. Hoy en día la Odontología Digital ha desbancado a la Odontología tradicional. Hoy en día nos permitimos unos tratamientos con una serie de técnicas que posibilitan competir a nivel mundial. Yo no digo que hagamos las cosas mejor, pero igual sí que las hacemos. Esto que explico, diez años atrás era impensable y menos en nuestra tierra. Aquí disponemos de grandes profesionales y actualmente se nos han abierto las fronteras. Lo digital te permite tomar una medida en Tenerife y trabajar con un laboratorio en Japón. Puedes también seleccionar el mejor laboratorio para diferentes trabajos.

El acceso a las bibliotecas digitales también ha supuesto un giro importante a la hora de poder hacer, por ejemplo, diseños de sonrisa. Ahora se puede planificar un trabajo y saber cual será el resultado antes de empezarlo".

O sea, que lo visto en este curso no es que sea el futuro de la profesión, sino que es el presente.

"Es el presente total y absolutamente. Y en este caso de la mano de un "top ten" mundial. En este curso se ha puesto de manifiesto también que detrás de lo digital siempre se va a necesitar un alma, un artista como Ronaldo Hirata que le "dé vida" al diente. Lo digital no va a quitar al ser humano que hay detrás a la hora de esculpir un diente".

¿Cree que la sociedad está suficientemente mentalizada sobre la necesidad de contar con una buena salud bucodental o aún impera lo de ir al dentista solo cuando nos duele?

"En principio podemos pensar que la edad nos impedirá disfrutar de muchos placeres y que te irás convirtiendo en un coleccionista de dolores. Pero hoy en día, la Odontología se puede permitir seguir con el placer de comer. Es importante saber esto. Las expectativas de vida son largas y la Odontología te permite seguir disfrutando de un buen bocadillo de jamón serrano.

Sabemos que la nutrición es muy importante y muchos de nuestros abuelos y abuelas ven su vida complicada por no poder alimentarse bien. Nadie debería morir con sus dientes en un vaso de agua.

Tener miedo a visitar la consulta es algo ya superado. Los colegios profesionales de la actualidad no tienen nada que ver con el pasado. Se hacen campañas impresionantes sobre todo enfocadas a los niños. Se está concienciando a la población de las enfermedades que se pueden padecer por carecer de una buena salud bucodental".

¿Cómo es la salud bucodental de los canarios?

"Hemos evolucionado a mejor. Ha mejorado la alimentación y eso se nota. También está esa concienciación de la que hablábamos. Ahora se puede hacer Odontología preventiva y no solo curativa. Los dentistas somos baratos si se nos visita todos los años, pues las cosas se pueden coger a tiempo. No es lo mismo arreglar una ventana de tu casa que hacer una reforma completa. Y es ahí donde injustamente cogemos fama de caros".