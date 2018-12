Gaetano Campolo: "Necesitamos 2.000 trabajadores para el ´back office´ de nuestra web"

La web abrirá el ".com" a comienzos del año 2019. | LA OPINIÓN

Gaetano Campolo, un joven empresario italiano, ha pasado unos días en Tenerife estudiando la posibilidad de traer a la Isla www.homerestauranthotel.com, una "startup" creada por él y que se encuentra en pleno proceso de expansión.

Este calabrés es muy conocido en su país, donde en los últimos años ha dado entrevistas para los principales periódicos italianos hablando siempre de su especialidad, la economía compartida. Así tenemos que ha hablado para cabeceras como "Il Sole 24 ore", "Millionaire", "Panorama", "Il Mattino, "Ansa", "Corriere della Sera", "La Stampa", "Italia oggi" y "Gazzetta del Sud". Pero no se queda ahí, pues buscando ampliar su mensaje y luchar contra el poder establecido ha creado un movimiento político que ha encontrado en Facebook su canal ideal de comunicación.

Y hay incluso más, pues en enero verá la luz su libro ¿Qué pasó con la economía del intercambio en Italia?, donde plantea las razones por las que la economía no funciona en su país, donde "se bloquea a los jóvenes empresarios como yo", explica este emprendedor, que lamenta la gran influencia que tienen las grandes empresas.

"La web comenzará a funcionar en español, inglés y alemán, y quiero lanzar esa expansión desde Tenerife, a donde he venido a reunirme con otros empresarios y con las autoridades locales", indica.



¿Cómo es en pocas palabras www.homerestauranthotel.com?

"Es un sito web que permite a cualquier persona publicar un anuncio poniendo a disposición su casa como restaurante. En este momento la aplicación solo está activa para Italia, donde ha tenido un grande éxito, con 40 anuncios "on line", 300 personas registradas y más de 500 propuestas para poner en marcha la franquicia. www.Homerestauranthotel es ideal para una persona desocupada y entra dentro de lo que se conoce como "Sharing Economy, Socialiting and Social Travel".

¿Cómo se le ocurrió esta idea tan original?

Yo soy un chef italiano profesional con ganas de hacer economía autónoma sin tener que incurrir en muchos gastos. Empecé en el piso de Florencia donde vivía. Empecé a preparar el proyecto con la idea de llegar a cualquier persona indistintamente de su edad y de los medios que disponga. Este mundo resulta ideal para muchas personas que busquen primeras o segundas opciones de trabajo. Muchas de las profesiones que hoy conocemos empezaron como aficiones.

Realmente Internet está cambiando el mundo a una velocidad enorme, ¿no cree?

Creo que sí y veo grandes ventajas a como era el mundo 20 años atrás. Gracias a la evolución tecnológica, hoy con un simple teléfono móvil puedes dar un servicio y ganar dinero por ejemplo vendiendo una casa o un coche, pero también encargar comida a domicilio con un clic. Hace 20 años solo podías llamar y luego un poco más tarde incluso mandar mensajes de texto, pero hoy todo es diferente.

¿Por qué ha elegido Tenerife para hacer crecer su proyecto?

En 2019 abriremos el ".com" en 120 países y, claro está, dentro de esa expansión queremos tener en cuenta a las Islas Canarias. Para un calabrés como yo, el clima del archipiélago resulta ideal porque es muy similar al de mi tierra. Nosotros estamos dispuestos a trasladar el domicilio fiscal aquí y trabajar con las personas de Canarias. Necesitamos 2.000 trabajadores para el "back office" de nuestro sitio web.

¿Pero es legal este tipo de actividad económica?

Claro que sí. Todos los estados de la Unión deberían contemplar en su agenda europea no solo permitir esta actividad, sino facilitarla e incluso incentivarla. Estamos antes una actividad privada como puede ser el "bed and breakfast".

Sin embargo, en Italia usted ha encontrando algunos problemas, ¿por qué ha sido?

En Italia tuve un montón de problemas con el gobierno de Matteo Renzi y Carlo Calenda. Es porque la política de mi país pasa por defender a los "lobbys" de la industria, buscando también por tanto defender el restaurante clásico, el tradicional, el de toda la vida. El 17 enero de 2017 fue votado en el parlamento un proyecto de ley que limitaba nuestra actividad. Pero como nuestra marca estaba registrada en el Ministerio de Desarrollo pudimos denunciarlo ante la autoridad garante de la concurrencia y el mercado.

En agosto de 2018, con la llegada del nuevo gobierno de Matteo Salvini y Luigi Di Maio, hablé personalmente con el ministro de turismo Gianmarco Centinaio. Pero desgraciadamente no se interesó lo más mínimo por esta "startup", haciéndonos ver que ellos también están cerca de los "lobbys" tradicionales, poniendo en riesgo así 2.000 puestos de trabajo nuevos para Italia, que son los que vamos a crear con la expansión a 120 países como le digo.

¿Se ha adentrado en la política para seguir cambiado las cosas?

Si, creamos un movimiento que nació por Facebook y que se llama "Calabresi in movimento". Hemos tenido mucho éxito, llegando a 10.000 personas en solo tres meses. Nos hemos acercados igualmente a muchas personas famosas y políticos de la región buscando el sostenimiento de mi iniciativa. Todo esto que pasa es porque la política italiana no está pendiente de la innovación y nos obliga a emigrar a lugares como Tenerife, como ocurre con mi hermano, que abrió un bar típico italiano en Costa Adeje que se "Tropicalia Sunrise". Es el único bar de aquí que tiene Café Mauro, marca de fama internacional calabrés.

La colonia italiana en Tenerife no para de crecer, ¿a qué se debe?

Repito que se debe a esa la política poco atenta que existe en Italia en estos momentos. Mi país por cultura e historia no tiene que envidiar nada a nadie, pero abrir un negocio allí supone pagar un 47% de impuestos. Aquí es un 7%, donde además los italianos hemos visto que la economía está bien consolidada y donde además encontramos muchas facilidades para abrir cualquier actividad. Yo solo le diría al Gobierno de Canarias que sepa distinguir a los italianos que vienen aquí a trabajar de los que no, pues esos otros son capaces de arruinar la imagen de las islas.

Esta usted preparando un libro, ¿cuándo verá la luz?

Espero que esté listo en enero. Se llamará "Che fine ha fatto la sharing economy in Italia?" ("¿Qué pasó con la economía del intercambio en Italia?"). El título me lo ha sugerido la famosa periodista Donata Marrazzo, del periódico "Il solo 24 ore", líder de la prensa económica en mi país. Estoy pensando en traducirlo también al español. Se podrá encontrar también "on line" y en la web www.homerestauranthotel.it.